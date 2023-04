Calciomercato Napoli, addio Osimhen: il suo erede spiazza i tifosi

Il Napoli si interroga sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano pronto a salutare il Maradona? Intanto il DS Giuntoli prepara il piano per il suo erede: ecco svelato tutto

La sua assenza in questo mese di aprile si è fatta sentire e anche molto. E probabilmente ha finito persino con l’incidere sul cammino in Champions League del Napoli. Adesso la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen, nella speranza che il nigeriano riprenda esattamente da dove aveva lasciato prima dell’infortunio.

Dopotutto la rete contro il Milan è stato un segnale importante. Al Napoli mancano soltanto quattro vittorie per blindare la matematica certezza dello Scudetto, in attesa di capire quale sarà poi il futuro di molte della sue stelle. Su tutti, proprio quello di Victor Osimhen, richiestissimo dai top club europeo dopo una stagione da vero trascinatore. L’ex Lille e Wolfsburg è uno degli elementi chiave di una squadra da record e su di sé è pronto a scatenare un’asta multi-milionaria in vista dell’estate. Un qualcosa che De Laurentiis e Giuntoli sanno benissimo, con entrambi già rivolti ad un eventuale erede di Osimhen in azzurro.

Napoli, erede a sorpresa per l’attacco: il dopo-Osimhen è il perno della rivale, ecco svelato tutto

Erede a sorpresa, con un nome che spiazza i tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il profilo di Tammy Abraham sarebbe balzato tra i preferiti per l’attacco partenopeo del prossimo anno.

L’ex attaccante del Chelsea e del Fulham – sempre secondo quanto riportato dal ‘CorSport’ – sarebbe sempre stato presente nel radar del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il DS azzurro non vuole farsi trovare impreparato in caso di offerta irrinunciabile per il cartellino di Victor Osimhen. Un qualcosa di assolutamente presumibile, visto il rendimento e la situazione contrattuale del nigeriano. Abraham, però, non sarebbe l’unico nome sul taccuino del Napoli. Presenti anche Hojlund dell’Atalanta e la sorpresa Boniface dell’Union Saint-Gilloise. Due nomi molto giovani, rispetto al già esperto e navigato attaccante della Roma.