Elkann ‘chiama’ ADL: la Juve fa tremare i tifosi del Napoli

Il Napoli, nei prossimi giorni, dovrà blindare i propri gioielli. Uno dei protagonisti della stagione è finito nel mirino della Juventus.

La delusione legata all’eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano del Milan andrà messa subito alle spalle. All’orizzonte, infatti, c’è ancora lo scudetto che renderebbe comunque indimenticabile la stagione del Napoli. L’obiettivo è vicino ma non ancora raggiunto. Domenica sera con la Juventus gli azzurri dovranno quindi rimettersi in carreggiata, così da stroncare sul nascere i propositi di rimonta della Lazio.

Alla conquista del tricolore, che in città manca da 33 anni, non manca molto: i 14 punti di vantaggio nei confronti della Lazio, a 8 partite dalla fine del campionato, rappresentano un gap concreto che consente a Luciano Spalletti di guardare con ottimismo al futuro. Una volta conclusa la pratica, per il club sarà poi tempo di iniziare a riflettere e blindare i gioielli più splendenti del gruppo, finiti nel mirino di alcune big europee.

È il caso di Victor Osimhen, diventato il principale trascinatore dei partenopei con i suoi 26 gol e e 5 assist in 31 apparizioni complessive. Il nigeriano piace al Manchester United, deciso a rifarsi avanti dopo il “no” ricevuto nella scorsa estate. I 150 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis non rappresentano un particolare problema per i ‘Red Devils’, decisi a regalare un bomber di caratura internazionale ad Erik ten Hag. In bilico pure la posizione di Cristiano Giuntoli.

Napoli, Elkann vuole Giuntoli

Il direttore sportivo, non è un segreto, è il nome preferito da John Elkann che lo ritiene l’uomo giusto a cui affidare il progetto di rinascita della Juventus. I bianconeri a fine stagione saluteranno Federico Cherubini (il cui ricorso contro l’inibizione non è stato accolto dal Collegio di garanzia presso il Coni) e sono alla ricerca di una figura carismatica in grado di rendere di nuovo competitiva la rosa di Massimiliano Allegri.

Nella lista dei desiderata ci sono pure Ricky Massara del Milan e Andrea Berta dell’Atletico Madrid. Elkann, come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, vuole però Giuntoli legato al Napoli fino al 2024. De Laurentiis, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. Anzi, i contatti relativi al rinnovo sono già scattati. Il corteggiamento della Vecchia Signora non spaventa. Il presidente azzurro ha le idee chiare.