“Campionato falsato? Dico…”: Juve-Napoli, Allegri spiazza tutti prima del match

C’è grande attesa per il match in programma domani sera all’Allianz Stadium tra la Juventus ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Juventus e Napoli hanno vissuto quest’anno delle stagioni ben diverse. Nessuno lo avrebbe detto a inizio stagione, eppure il club bianconero è nettamente dietro agli azzurri, l’inverso rispetto a quello che pronosticano le classiche griglie di inizio anno. Il club azzurro è sempre più vicino a vincere il terzo titolo della sua storia, mentre la Juve è distante anni luce dalla vetta.

Questa settimana però è stata abbastanza diversa con gli azzurri che sono stati eliminati dalla Champions League e la Juve che invece è tornata a sorridere. E’ di poche ore fa la notizia che il club bianconero ha visto sospendere finalmente la penalizzazione di 15 punti in classifica e di conseguenza la Juve è ora terza in classifica. La sfida di domani all’Allianz è molto sentita per diversi motivi.

La Juve vuole ‘vendicare’ l’1 a 5 del match di andata al Maradona e il tecnico Allegri è pronto. Il tecnico bianconero ha parlato in questi minuti in conferenza stampa ed ha commentato il match di domani. Ecco le sue parole: “Il Napoli i sta avviando a vincere lo scudetto, un titolo che merita e straordinario per quello che hanno fatto. Domani sarà un match difficile, affronteremo un club con voglia di rivalsa dopo l’eliminazione in Champions. Anche martedi’ hanno comunque giocato una buona partita. Gli azzurri vogliono chiudere il prima possibile il discorso scudetto”.

Juve, Allegri fa il punto sugli infortuni

Il tecnico ha discusso anche riguardo gli infortuni ed ha parlato dei possibili rientri nel match di domani. Ecco le sue parole: “Bremer sta bene, ma decideremo tutto domani mattina dove comunicherò i convocati. Al suo posto eventualmente possono giocare sia Bonucci che Rugani, entrambi ormai a disposizione. Anche De Sciglio è a completa disposizione”. Infine il tecnico ha concluso:

“Turnover in vista dell’Inter? Ormai mancano poche partite e tutte sono importanti. Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo ovunque, domani abbiamo una partita difficile ma vogliamo la vittoria. Campionato falsato? E’ normale che dopo la penalizzazione ci sono stati dei condizionamenti ma non devono esserci alibi”.