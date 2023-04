Come finisce Juve-Napoli? Caressa non ha dubbi, arriva la sentenza

Fabio Caressa si è esposto in diretta. Il giornalista di ‘Sky Sport’ ha dato la sua sentenza in relazione alla sfida in programma domani tra Juventus e Napoli.

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus. Un match che ovviamente assume un potere molto rilevante, soprattutto in relazione ad uno dei risultati dell’ultima ora. La Lazio, infatti, è caduta tra le mura amiche contro il Torino. Un risultato sorprendente, visto che la squadra biancoceleste ha interrotto una striscia di otto vittorie consecutive, senza considerare che l’ultima sconfitta in campionato risale all’inizio del mese di febbraio. Una partita decisiva dal gol di Ilici, con i granata che sono riusciti ad espugnare l’Olimpico di misura, andando anche a scavalcare il Sassuolo ed agganciare momentaneamente la Fiorentina.

Il Napoli, ovviamente, ringrazia. Vincendo domani, infatti, gli azzurri potrebbero garantirsi lo Scudetto con un’altra vittorie contro la Salernitana, e con la Lazio non vincente nel prossimo match contro l’Inter. Insomma, potrebbe mancare una sola settimana alla grande festa che in città aspettano da 33 anni. Certo, contro la Juventus niente può definirsi scontato. Anzi, contro la squadra allenata da Max Allegri c’è da aspettarsi qualsiasi cosa.

Juve-Napoli, arriva il pronostico di Fabio Caressa

Tutti sono concentrati sul match di domani. In casa Napoli c’è voglia di rifarsi anche dopo la sconfitta cocente contro il Milan, costante anche l’eliminazione dalla Champions League. I tifosi azzurri sperano di poter tornare a festeggiare domani, sconfiggendo una compagine temibile come quella bianconera. C’è chi ha voluto dare il suo pronostico, come Fabio Caressa ai microfoni di ‘Deejay Football Club’ su ‘Radio Deejay’.

Il giornalista di ‘Sky Sport’ ha deciso di esporsi dando tutta una serie di pronostici legati ai match che ci sono in programma in questi giorni per quanto riguarda la Serie A. “Lazio-Torino 1X, Sampdoria-Spezia 1 e secondo me si riapre totalmente la lotta per la salvezza. Empoli-Inter 2, Monza-Fiorentina X, Udinese-Cremonese 2 vedo un Ballardini infuocato. Milan-Lecce 1, Juventus-Napoli X, Atalanta-Roma 1 o 2″, le parole del giornalista. Insomma, per la partita in programma all’Allianz Stadium Caressa ha previsto un pareggio, risultato ovviamente plausibile. Un match da ‘tripla’, come direbbero gli scommettitori, quello tra Juventus e Napoli.