Napoli-Milan, gesto ufficiale dell’Uefa: la notizia fa infuriare i tifosi

C’è ancora un clima molto caldo dopo il match di Champions League di martedi scorso tra Napoli e Milan. Ancora polemiche.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stato protagonista finora di una grande stagione. Il club partenopeo è sempre più vicino alla conquista del terzo storico titolo, un trofeo che mancava nel capoluogo partenopeo da oltre 33 anni. Oltre al campionato gli azzurri hanno raggiunto grandi risultati anche in Europa, ma in settimana è arrivata un’amara beffa.

Il Napoli è stato eliminato nel doppio confronto con il Milan, gli azzurri non sono riusciti a ribaltare lo 0-1 dell’andata, il match del Maradona è terminato sul risultato di 1 a 1. Gli azzurri hanno trovato il gol solo nel finale con Osimhen, che, ha pareggiato cosi la rete iniziale di Olivier Giroud. Un match molto divertente e che ha visto anche due calci di rigore, entrambi sbagliati prima da Giroud e poi da Kvicha Kvaratskhelia.

L’errore del georgiano è risultato, in fin dei conti, decisivo e in casa Napoli ci sono tanti rimpianti. Una situazione che ha sviluppato ulteriori polemiche è anche l’arbitraggio di Marciniak, criticato dai tifosi azzurri per alcune scelte. Dopo un’ora di gioco il club azzurro ha protestato a causa dell’intervento di Rafa Leao su Lozano, un intervento in scivolata dove c’erano chiaramente gli estremi per i calci di rigore. L’arbitro non è andato neanche al Var e questa scelta ha destato tantissime polemiche in casa azzurra.

Napoli-Milan, l’Uefa ripubblica il video

Attraverso i propri canali social l’Uefa ha pubblicato in maniera scherzosa il video con il fallo di Leao, richiamando all’attenzione il portoghese. Questo atteggiamento, quasi di presa in giro, ha fatto infuriare i tifosi azzurri letteralmente scatenati sui social. Una pioggia di insulti si è avventata sotto il post ed addirittura l’Uefa è stata costretta a cancellare il post.

Ancora polemiche con la società azzurra che non ha gradito l’arbitraggio di Marciniak. Anche martedi, nel post partita del match, Spalletti ha sottolineato gli errori arbitrali sia nel match di andata che in quello di ritorno. Ora per il Napoli stop alle polemiche ed è tempo di pensare al campionato e alla sfida di domani contro la Juventus.