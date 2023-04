Osimhen, domani può essere una giornata storica: il record ad un passo

Victor Osimhen è sempre più un pilastro del Napoli ma anche della Serie A e ne è testimonianza un record che il centravanti nigeriano è sul punto di ristabilire.

Non c’è tempo per il Napoli di pensare e rimuginare indugiando sull’eliminazione per mano del Milan dai quarti di finale di Champions League. Gli oneri del campionato, del quale si è giunti alla 31esima giornata, chiamano. Gli azzurri hanno la chance di avvicinarsi ancora di più alla matematica vittoria dello scudetto, alla luce della sconfitta della Lazio di Sarri contro il Torino. Inoltre si tratta di un match senza tempo, Juventus-Napoli, che ha una doppia valenza.

Da una parte vale lo stesso discorso che coinvolge i biancocelesti, siccome per ora alla squadra di Max Allegri sono stati restituiti i 15 punti sottratti per la rivisitazione del processo dovuto alla gestione finanziaria del club torinese fra plusvalenze e stipendi ai calciatori. Dall’altra, la rivalità fra le due squadre rende il match tra i più accesi, affascinanti e coinvolgenti.

Per l’occasione, come già a sprazzi contro il Lecce e poi completamente contro il Milan in campo internazionale, il Napoli potrà contare al 100% sull’apporto di Victor Osimhen, il centravanti nigeriano ad oggi capocannoniere della Serie A.

Osimhen può fare la storia della Serie A: Juventus-Napoli il giorno giusto?

Lavorare per la squadra e arrivare al grande obiettivo è l’unico monito che rimbomba nelle intenzioni di Victor Osimhen. Al seguito del rigore sbagliato da Kvaratskhelia durante Napoli-Milan allo Stadio Maradona, è stato proprio il collega d’attacco ad avvicinarsi al georgiano per spronarlo, risollevarlo e alzargli letteralmente il mento affinché tenesse la testa alta, in segno di orgoglio. Un vero e proprio leader, che può comunque sognare anche un record personale.

Fra i tanti, infatti, in occasione di Juventus-Napoli Victor Osimhen potrebbe divenire il miglior marcatore africano di tutti i tempi in Serie A. Al momento in classifica svetta la leggenda George Weah, tra l’altro ex Pallone d’Oro, con ben 46 reti. All’attaccante agli ordini di Luciano Spalletti mancherebbe soltanto una rete per eguagliarlo e poi superarlo, entrando così di diritto e per sempre nella storia del calcio italiano.