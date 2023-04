“Una risata…”: beffa Napoli, il milanista fa infuriare i tifosi

Il rossonero scherza sugli episodi ed è certo di aver meritato la qualificazione.

Il capitano del Milan Davide Calabria ha rilasciato un’intervista a Dazn nel corso del programma “1vs1”. Il difensore rossonero ha commentato la doppia sfida col Napoli ed il prossimo derby della Madonnina di Champions League.

“Derby? Sarà una sfida affascinante, l’abbiamo voluta tanto. Ce la siamo meritata e non vediamo l’ora di giocarla. Lecce? Abbiamo festeggiato la Champions League, ma ora è il mito di concentrarci sul campionato”, ha commentato Calabria.

“Sognare è lecito. Io ho iniziato a giocare a calcio sognando di vincere la Champions League. ora che sono a tre partite dal risultato, sarebbe da stupidi non sognarlo. Nessuno vuole perdere, ci alleniamo tutti i giorni. Siamo il Milan siamo abituati a vincere. E’ normale che se ne parli, sarà una sfida spettacolare”, ha proseguito.

Gli è stato poi chiesto un parere su Mike Maignan. “Non c’è molto da dire, è un fenomeno. Quando è andato è stata un’assenza pesante. E’ di un’altra categoria, riesce a portarti punti pur essendo un portiere”, ha commentato.

Napoli-Milan, le parole del capitano rossonero Calabria

“La qualificazione col Napoli è frutto del sacrificio e dell’unione della squadra. Penso che l’abbiamo meritata noi. Dopo la qualificazione mi sono sentito orgoglioso perchè ci stava godendo il sacrificio fatto. Contro Kvara ho fatto forse la partita migliore della mia carriera. Mi piace giocare contro calciatori come Kvara. E’ un ragazzo arrivato da pechinesi ma già sta dimostrando di essere un futuro campione. E’ già il migliore del campionato”, ha dichiarato Calabria.

“Chiacchiere tra andata e ritorno? Non ci piace attaccarci a certe cose, non è nel nostro stile. Non credo sia utile provare a destabilizzare gli avversari. A certi livelli conta solo il campo e cosa facciamo a Milanello. I fuochi d’artificio prima della gara di ritorno li ho sentiti, ma sinceramente mi sono fatto una risata e sono tornato a dormire“, a concluso il capitano del Milan.

Parole sicure delle del difensore rossonero, concentrato sulla prossima sfida europea contro i pugni dell’Inter.