“C’erano gli estremi…”: Juve-Napoli si accende, il gesto fa infuriare i tifosi

Episodio clamoroso durante il primo tempo di Juve-Napoli. Proteste dei calciatori e dei tifosi per la decisione presa.

Juve-Napoli è senza alcun dubbio il big match di giornata. Soprattutto dopo la restituzione dei punti di penalizzazione i bianconeri sono tornati in piena zona Champions League e, complice il ko di ieri della Lazio contro il Torino, hanno la concreta possibilità di salire al secondo posto in classifica.

La voglia di entrambe le squadre di fare punti si è vista già dai primi minuti in campo, ma un episodio ha attirato l’attenzione e le polemiche da parte dei tifosi e dei calciatori in campo. Poco dopo la metà del primo tempo su un’azione offensiva del Napoli, Kvaratskhelia prova a superare Gatti. Il duello è vinto da bianconero, ma poco dopo il georgiano si accascia a terra con l’arbitro che ferma il gioco.

Dal replay si vede però la mano di Gatti che colpisce Kvaratskhelia al volto, con il georgiano che effettivamente è stato colpito al volto. I calciatori del Napoli hanno quindi lamentato la condotta violenta, ma il direttore di gara, forse distratto dalla dinamica dell’azione, non ha fischiato al momento, mentre dal VAR non c’è stata tale indicazione.

Juve-Napoli, polemiche per un colpo di Gatti a Kvaratskhelia

L’episodio ha immediatamente scatenato i dubbi e le proteste da parte dei calciatori del Napoli. Il moviolista di DAZN Luca Marelli, interpellato durante la diretta televisiva del match, è stato chiaro: “Bisogna guardare la dinamica del movimento all’interno dell’azione, della reazione di Gatti. Ma ci poteva essere un intervento del VAR per condotta violenta da parte di Gatti, c’erano gli estremi.”

Insomma, un intervento su cui sono sorte polemiche e recriminazioni, in un match in cui entrambe le squadre non si sono certo risparmiate e nel quale l’arbitraggio ha lasciato molto correre. Ma in questo caso, come detto dalla moviola di DAZN, l’intervento poteva essere considerato condotta violenta.