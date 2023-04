È ancora Milan-Napoli, il gesto virale fa infuriare i tifosi

Il Napoli affronterà tra poco meno di un’ora la Juventus all’Allianz Stadium ma è da Milano che arriva un gesto che fa infuriare i tifosi azzurri.

Il Napoli se la vedrà tra poco meno di un’ora con la Juventus all’Allianz Stadium per il big match di questa 31^ giornata di Serie A che si concluderà domani sera. Nel frattempo è da Milano che è arrivata una nuova provocazione nei confronti dei tifosi partenopei. Lo striscione ha generato di rimando malcontento.

Il Milan se l’è vista a San Siro con il Lecce di Marco Baroni. Un super Rafael Leao ha portato avanti i suoi segnando al 40′ e poi ha chiuso la gara con un secondo gol al 75′. Ha così di fatto deciso la sfida contro la squadra salentina.

Dalla Curva Sud del Meazza, quella a tinte rossonere, è però arrivato un messaggio che non è piaciuto ai tifosi del Napoli dal momento che li ha direttamente riguardati. Ecco quale.

Milan-Napoli, si torna sempre con la mente alla Champions League: lo sfottò dei rossoneri è diventato virale

Lo striscione dei tifosi del Milan ha fatto il giro del web e ha fatto nuovamente riferimento all’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Saranno i rossoneri a sfidare l’Inter in semifinale e proprio i tifosi del Diavolo hanno voluto rimarcare quanto conquistato. “Nun te preoccupà guaglò, ce sta ‘o Napule fore”, recita lo striscione. Ma il nuovo sfottò ha generato anche nuovo malcontento tra i partenopei.