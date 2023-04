“Dovranno rivedersi”: Napoli, De Laurentiis ha già chiarito tutto

Il Napoli di Spalletti è atteso questa sera dal match con la Juve di Allegri, ma bisogna registraer una mossa di Aurelio De Laurentiis.

Dopo la cocente delusione dell’eliminazione dalla Champions League ad opera del Milan di Stefano Pioli, il Napoli è atteso da una gara di campionato che potrebbe aprirgli ancora di più le porte verso la vittoria finale della Serie A.

Gli azzurri, infatti, questa sera scenderanno in campo per sfidare all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rimandare il caso plusvalenze alla Corte d’Appello della FIGC, sono tornati in zona Champions League. Alla ‘Vecchia Signora’, almeno per il momento, sono stati di fattorestituiti i 15 di penalizzazione.Tuttavia, visto il ko di ieri della Lazio di Maurizio Sarri contro il Torino, il Napoli ha la grandissima occasione di avvicinarsi ancora di più allo Scudetto.

In caso di successo sia nella gara di questa sera che contro la Salernitana sabato prossimo, infatti, il popolo partenopeo potrà infatti già festeggiare la vittoria del campionato. Tutto questo sempre se la Lazio non dovesse vincere domenica prossima contro l’Inter a San Siro. Tuttavia, in attesa di queste due partite così decisive, in casa azzurra bisogna registrare alcune novità per quanto riguarda il futuro di Luciano Spalletti.

Napoli, De Laurentiis ha confermato a Spalletti che eserciterà l’opzione per il rinnovo: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, Aurelio De Laurentiis ha fatto recapitare al tecnico toscano una lettera di stima, dove gli ha annunciato che ha l’intenzione di esercitare l’opzione per il rinnovo. Le parti ‘dovranno rivedersi’, ovviamente, per poi definire il tutto.

Con questa lettera, di fatto, il patron partenopeo ha dato seguito alle sue parole durante l’assegnazione del Premio Bearzot, andato proprio a Luciano Spalletti. In quell’occasione, infatti, Aurelio De Laurentiis annunciò ai giornalisti presenti proprio la permanenza dell’allenatore che ha compiuto davvero un ‘miracolo’ calcistico.