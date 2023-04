👀 Giuntoli, non soltanto la Juve: un club straniero segue il ds del Napoli

Cristiano Giuntoli ed il futuro. Il direttore sportivo del Napoli ha attirato su di sé l’attenzione di un importante club straniero.

Già la settimana prossima il Napoli potrebbe festeggiare la vittoria dello Scudetto. Dopo la sconfitta della Lazio per mano del Torino, infatti, gli azzurri possono avvicinare stasera ulteriormente il tricolore. Certo, la sfida contro la Juventus è delicata ed una vittoria non è assolutamente scontata. Con i tre punti, però, alla squadra di Luciano Spalletti vincendo poi con la Salernitana (e con la non-vittoria della Lazio contro l’Inter) potrebbe finalmente dirsi matematicamente Campione d’Italia. Insomma, ci si avvicina sempre di più a quello che è un obiettivo storico che manca da ben 33 anni.

Tutta la città freme, aspetta e prepara la festa. Un traguardo che in estate in pochi avrebbero previsto, soprattutto dopo la partenza di tanti giocatori titolari, elementi imprescindibili (o apparentemente tali) della rosa azzurra. Abile è stato Cristiano Giuntoli a costruire una rosa con giovani promettenti, giocatori con fame e voglia di vivere. Un’amalgama che oggi alcuni definiscono perfetta, e che concretamente potrebbe regalare a tutta la città di Napoli un risultato storico.

Napoli, Giuntoli ed il futuro: il club stranieri che lo segue

Cristiano Giuntoli, possiamo dirlo senza timore di smentita, è protagonista indiscusso di quest’annata del Napoli. Ecco perché il direttore sportivo della squadra azzurra ha attirato diversi occhi su di lui. Ci sono squadre che vorrebbero volentieri l’ex dirigente del Carpi nel proprio organigramma, soprattutto dopo aver visto i risultati sorprendenti che sono frutto anche del suo lavoro in sede di mercato. In queste settimane si è parlato della Juventus e dell’interesse del club bianconero nei confronti di Giuntoli come figura dalla quale poter far partire un nuovo ciclo.

Ma non c’è soltanto la Vecchia Signora ad aver messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, c’è anche un club straniero molto importante che sarebbe interessato al futuro di Giuntoli. E’ il Tottenham – si legge – ad aver acceso i fari sul ds del Napoli. Fabio Paratici, come noto, non farà parte nel futuro degli Spurs date le sue dimissioni. Giuntoli sarebbe – come scrive oggi ‘Il Mattino’ – una figura sulla quale in casa Tottenham molti farebbero affidamento.