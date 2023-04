Juventus-Napoli, la rivelazione su Allegri lascia a bocca aperta

Per Juventus-Napoli è ormai solo questione di ore ma nel mentre è arrivato un retroscena su Allegri che ha spiazzato. Ecco di cosa si tratta.

La Juventus questa sera ospiterà il Napoli per il big match di ritorno di questa stagione 2022/23. Nel frattempo è arrivata anche una rivelazione su Massimiliano Allegri.

Il Napoli, archiviata la parentesi relativa alla Champions League, se la vedrà questa sera con la Juventus all’Allianz Stadium. All’andata non c’è stata storia, visto che gli azzurri si sono imposti a suon di gol. Mentre con il match di ritorno è ancora tutto da decidere.

Nel frattempo, proprio in vista di questo big match, è stato svelato un retroscena su Massimiliano Allegri. Ecco cos’è successo tra il tecnico della Juventus e Aurelio De Laurentiis. A rivelare l’aneddoto è stato il giornalista di ‘Sky Sport’, Paolo Assogna.

Napoli, il retroscena coinvolge anche Allegri: ecco cos’è successo con De Laurentiis

L’inviato di ‘Sky Sport’, Paolo Assogna ha rivelato un retroscena sul Napoli che coinvolge anche Massimiliano Allegri. L’attuale allenatore della Juventus, nell’estate del 2021, ha spesso incontrato Aurelio De Laurentiis per un motivo in particolare. Queste le parole del giornalista: “Tra gli allenatori che De Laurentiis stava sondando c’era anche Allegri che era molto corteggiato”. Ma poi, negli incontri tra i due, la conversazione è andata in modo forse totalmente inaspettata.

“I due si sentono – continua Assogna – il presidente racconta il suo progetto. Si vedono a Roma negli uffici della Filmauro. De Laurentiis offre ad Allegri la panchina del Napoli, ma il tecnico rifiuta per motivi personali perché voleva la Juve. In quegli incontri Allegri dice a De Laurentiis”. Il tecnico ha inaspettatamente poi consigliato al patron del Napoli: “Per questo tipo di progetto il migliore di tutti è Spalletti“.