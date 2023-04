✅ Napoli, chi completa il tridente d’attacco? L’idea di Spalletti, spunta il favorito

Il Napoli si prepara alla partita di stasera contro la Juventus. Chi giocherà in attacco con Osimhen e Kvara? Spunta in queste ore il favorito…

Una sfida di vitale importanza per il Napoli, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Milan. Control la Juventus ci sarà la possibilità di rialzarsi, dare un segnale a tutto l’ambiente ma soprattutto avvicinare ancora di più il sogno Scudetto. La sconfitta di ieri della Lazio, superata in casa contro il Torino, è stata un vero e proprio assist per gli azzurri. Vincendo stasera contro la Juve, infatti, il Napoli potrebbe festeggiare già la prossima settimana, qualora vincesse contro la Salernitana e la stessa Lazio non riuscisse a trovare i tre punti contro l’Inter. Insomma, ci sono una serie di incastri nemmeno cosi improbabili, ed è per questo che Spalletti si aspetta il massimo dai suoi stasera all’Allianz Stadium.

Certo, in Champions non si può di certo dire gli azzurri abbiano demeritato. Contro il Milan, infatti, il Napoli si è reso protagonista di tre prestazioni (considerando anche quella in campionato) di assoluto livello, dove la squadra di Spalletti ha fatto il proprio gioco mostrando grande personalità. Certo, gli infortuni hanno inciso in maniera importante sia all’andata (l’assenza di Osimhen) che al ritorno (Mario Rui e Politano), senza tralasciare le squalifica di Kim ed Anguissa per l’arbitraggio di Kovacs assolutamente discutibile.

Juve-Napoli, chi gioca? Il favorito per completare il tridente

In queste ore Luciano Spalletti sarà chiamato a decidere chi schierare contro la Juventus. Il match, come detto, è molto importante e sarà determinante per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. La Vecchia Signora si approccia a questo match dopo la restituzione (momentanea) dei 15 punti di penalizzazione, aspetto che ovviamente ha creato grande entusiasmo nell’ambiente bianconero. Ecco perchè il Napoli dovrà stare attento, non snaturarsi ma cercare di beccare i bianconeri nei loro punti deboli.

Ma chi giocherà? C’erano grandi dubbi in queste ore su chi avrebbe completato il reparto d’attacco. Le presenze di Osimhen e Kvaratskhelia sono scontate, ma chi ci sarà con loro? Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, Spalletti avrebbe una sua idea: tra Elmas e Lozano, infatti, il messicano sembra favorito. Importanti, tra l’altro, anche i rientri di Kim ed Anguissa che contro il Milan erano assenti, come detto, per squalifica.