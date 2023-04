Napoli, pioggia di milioni per De Laurentiis: addio ai due gioielli

Il Napoli pensa al mercato e dall’Inghilterra è arrivata l’indiscrezione che ha colpito tutti: ecco cosa potrebbe accadere quest’estate.

Il Napoli si sta preparando per scendere in campo questa sera contro la Juventus all’Allianz Stadium. Nel mentre, però, dall’Inghilterra è arrivata una notizia che potrebbe rivelarsi un’autentica bomba di mercato. Ecco cosa potrebbe accadere tra qualche mese.

Da un lato c’è il Napoli impegnato sul campo e al seguito di Luciano Spalletti. Dall’altro c’è il Napoli che è maggiormente impegnato, a livello societario, sulle logiche di gestione e di mercato.

A tal proposito, ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima sessione di calciomercato è stato riferito da ‘The Mirror’. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su un top del Chelsea e per il suo approdo in azzurro potrebbe essere messo su uno scambio. Le ultime.

Calciomercato Napoli, pazza idea dall’Inghilterra: il club punta a un top e l’affare potrebbe coinvolgere uno tra due big azzurri

Il Napoli vuole ottenere quanto prima la certezza matematica dello Scudetto di questa stagione. Con una motivazione in più scenderà perciò in campo stasera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nel mentre, poi, dal giornale sportivo inglese ‘The Mirror’ è trapelato un presunto interesse per il calciatore marocchino Hakim Ziyech. Potrebbe per lui essere imbastito anche uno scambio con uno tra due top partenopei.

Sulle pagine del ‘The Mirror’ si legge infatti: “Hakim Ziyech è finito nella lista dei desideri del Napoli per la prossima stagione. L’esterno marocchino potrebbe essere utilizzato dal Chelsea come pedina di scambio per arrivare a Victor Osimhen che piace. Piace anche Khvicha Kvaratskhelia“. Se lo scambio dovesse andare in porto, ovviamente, per uno tra Osimhen e Kvaratskhelia arriverebbe anche una somma di denaro per bilanciare poi il tutto. Non resta che attendere eventuali sviluppi.