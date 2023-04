Napoli, gelo Osimhen: osservatori al Maradona

Il club ha inviato degli osservatori al Maradona per visionare ed eventualmente acquistare Victor Osimhen durante il match del Napoli

Il Napoli la scorsa settimana è uscito contro il Milan nei quarti di finale di Champions League, il massimo risultato della storia del club partenopeo nella competizione. I partenopei adesso puntano sulla vittoria del campionato: mancano pochissimi passi per quel che sarebbe un qualcosa di storico, che accadrebbe dopo 33 anni. Questa sera ci sarà la sfida alla Juventus, all’Allianz Stadium, con Spalletti che avrà a disposizione anche Anguissa e Kim.

L’idea di Spalletti è anche il ritorno al massimo della forma di Victor Osimhen, apparso troppo chiuso dalla difesa del Milan nonostante il gol segnato nel finale. Il futuro del centravanti nigeriano è in bilico, sono infatti in corso delle valutazioni, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Difficile arrivare il rinnovo, anche per l’interesse dei top club europei. Tra questi c’è anche il Manchester United, che appare come la contendente numero uno al Bayern Monaco: entrambe necessitano di un attaccante.

Napoli, lo United osserva Osimhen

Secondo quanto riferito da ‘Star on Sunday’, il Manchester United ha inviato degli emissari allo stadio Maradona per la partita tra Napoli e Milan per visionare Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è visto da Erik Ten Hag come l’unica alternativa al vero grande sogno dei Red Devils, Harry Kane. Il Tottenham, tuttavia, non intende privarsi del proprio attaccante. Osimhen in questa stagione con il Napoli è stato decisivo nella corsa alla vittoria dello scudetto e anche per il percorso in Champions League.

Negli ultimi giorni, anche il Bayern Monaco ha espresso degli apprezzamenti seri per Osimhen. Insieme al Manchester United, ha il problema dell’attaccante da risolvere la prossima estate. Per convincere il Napoli, bisognerà offrire oltre 100-120 milioni di euro, visto il gran campionato del giocatore, affermatosi come uno dei migliori d’Europa. Questa sera, inoltre, sarà un’altra occasione per dare un segnale all’Europa sulla sua potenza: proprio com’è successo nella sfida d’andata con la Juve.