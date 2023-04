Alvino gela i tifosi: brutta notizia dopo la vittoria con la Juventus

Il Napoli ancora festeggia l’importantissima vittoria conquistata contro la Juventus all’Allianz Stadium ma è arrivata anche una notizia che non piacerà.

Il Napoli si sta ancora godendo l’importantissima vittoria conquistata contro la Juventus, nella serata di ieri all’Allianz Stadium per la 31^ giornata di campionato. Certamente la gara ha portato con sé qualche polemica ma i tre punti aggiunti in classifica, alla vetta, sono stati fondamentali per gli azzurri. La speranza ora sarebbe solamente una, ma la notizia dell’ultim’ora arrivata non piacerà.

All’Allianz Stadium gran parte dei momenti degni di nota è accaduta nella parte finale del match. Al gol annullato ad Angel Di Maria, per fallo precedente di Milik su Lobotka, e a Dusan Vlahovic, perché la palla era precedentemente uscita oltre la linea di fondo, è seguito il gol segnato da Giacomo Raspadori lasciato tutto solo in area di rigore.

Alla fine all’Allianz Stadium l’ha perciò spuntata il Napoli e adesso per l’ufficialità matematica dello Scudetto manca solamente un ulteriore tassello. La certezza potrebbe esserci già con la prossima giornata, la 32^. Eppure da parte del giornalista Carlo Alvino è arrivata una notizia che non piacerà.

Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus la notizia sulla 32^ giornata: non potrà esserci contemporaneità con Inter-Lazio

Il Napoli potrebbe già essere certo della vittoria dello Scudetto se dovesse vincere con la Salernitana e contemporaneamente la Lazio, seconda in classifica di Serie A, non dovesse fare risultato pieno a San Siro contro l’Inter. A questo proposito, il Comune ha anche fatto richiesta alla Lega Serie A di far giocare in contemporaneità, domenica alle 12:30, i due match ma ciò non risulta possibile. La spiegazione è arrivata da Alvino.

Come riferito dal giornalista Carlo Alvino su ‘Twitter’, tuttavia:”È espressamente vietata dal bando di assegnazione dei diritti televisivi la contemporaneità di due gare alle 12:30. Non ci sono né i margini e né la voglia di spostare due partite. Improbabile che ci sia cambio di calendario per Napoli-Salernitana e Inter-Lazio”.