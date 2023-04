Colpo di scena Insigne: l’ha detto lui in persona dopo la Juve-Napoli

Colpo di scena il giorno dopo Juventus-Napoli: interviene l’ex capitano Lorenzo Insigne con un messaggio che sorprende tutti.

La vittoria contro la Juventus ha definitivamente restituito al Napoli la grande gioia, dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League per conto del Milan. Una rete sul finale di Giacomo Raspadori ha aperto definitivamente le danze per la festa scudetto per gli azzurri. Se il Napoli dovesse battere la Salernitana e la Lazio non vincere contro l‘Inter, la matematica consegnerebbe il meritato titolo alla squadra allenata da Luciano Spalletti.

Tanta è la gioia che ieri la squadra è stata accolta al ritorno a Napoli dopo la trasferta dell’Allianz Stadium da una bolgia di tifosi, accorsi all’aeroporto di Capodichino. Dinanzi a tale dimostrazione di gratitudine ed entusiasmo nessuno è rimasto inerme. La squadra, che a lungo in questi mesi si era trattenuta, ha manifestato tutta la sua adrenalina. Da Osimhen a capitan Di Lorenzo, da Kvaratskhelia a Lozano, i calciatori del Napoli hanno festeggiato a lungo con i sostenitori azzurri prima di fare ritorno a casa per il meritato riposo.

Sui social, per strada, in tv, sui giornali sono iniziate le celebrazioni e fra i vari calciatori che hanno commentato l’impresa che il Napoli è sul punto di realizzare c’è stato ad esempio l’ex capitano e bandiera, Marek Hamsik. Lo slovacco ha ricondiviso nelle proprie storie ‘Instagram’ la foto di gruppo degli azzurri negli spogliatoi dopo la vittoria contro la Juventus.

Lorenzo Insigne festeggia il Napoli: “Manca poco al grande sogno”

Tra la reazioni più attese c’era indubbiamente quella di Lorenzo Insigne. Ci si aspettava che l’ex capitano anche lui ma anche simbolo della storia di Napoli, essendone cittadino e grande rappresentante, facesse sentire le sue emozioni da Toronto. La separazione con la società azzurra non è stato del tutto serena, dopo l’accordo trovato con la squadra di MLS in seguito al mancato rinnovo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)



Ed ecco spuntare nel pomeriggio di questo lunedì il messaggio tanto atteso. Anche l’attaccante italiano ha riproposto l’immagine del gruppo di Spalletti post Juventus-Napoli e ha commentato: “JE STO’ VICINO A TE. Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sò scaramantico. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande SOGNO. AVANTI COSÌ!”.