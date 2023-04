“È pronto a rinnovare il contratto”: Napoli, l’annuncio fa esultare i tifosi

Il Napoli si gode il momento con l’ufficialità della vittoria dello Scudetto sempre più vicina e aspetta con ansia anche un altro momento: il giocatore è pronto a rinnovare.

Il Napoli vede il traguardo dello Scudetto avvicinarsi sempre di più. Dopo la vittoria con la Juventus è ancora tutto più concreto. Nel frattempo poi arrivano anche buone notizie che riguardano stavolta un titolarissimo. Il giocatore sembra essere pronto a rinnovare il suo contratto. Ecco di chi si tratta.

Per il Napoli si sta avvicinando sempre di più a quello che è il terzo Scudetto della sua storia. La vittoria ottenuta contro la Juventus, nella serata di ieri all’Allianz Stadium, ha permesso agli azzurri di aggiungere un ulteriore tassello alla scalata di questa stagione.

Nel mentre, poi, sono arrivate anche novità in merito a un giocatore molto importante per il club. Si tratta di Piotr Zielinski, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Rinnovo in vista? Le novità.

Napoli, le parole del giornalista Ugolini: novità in vista per Zielinski? Ecco le ultime

Il giornalista di ‘Sky Sport’, Massimo Ugolini ha parlato a ‘Canale 8’ nel corso del programma ‘Ne Parliamo il Lunedì’ del Napoli. Queste le ultime novità dopo la vittoria contro la Juventus di ieri sera: “Mi hanno detto che ieri sera a Capodichino il pullman del Napoli ha impiegato un’ora e tre quarti per fare 300 metri”. E poi il giornalista ha parlato nello specifico di un giocatore azzurro. le ultime sulla posizione di Piotr Zielinski.

Ugolini ha continuato dicendo: “Futuro Zielinski? Come cifra tecnica è il migliore della rosa. È un giocatore che fa la differenza e dal quale ti aspetti sempre qualcosa in più. Quando non c’è la sua assenza si fa sentire. Secondo me Zielinski vuole restare a Napoli, credo che la società debba fare di tutto per tenerlo. Con il procuratore si può lavorare, da quello che mi risulta il calciatore è ben disposto a trovare un punto d’intesa sull’accordo”.