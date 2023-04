Juve-Napoli, danno e beffa: lo hanno snobbato

Il Napoli gongola per la vittoria ottenuta ieri sera sul campo della Juventus. In queste ore, intanto, emerge un retroscena di mercato.

La gioia che serviva per archiviare, in maniera definitiva, la delusione legata all’eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Il Napoli, ieri, ha fatto un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia. Quello decisivo, che consentirà stappare presto lo champagne. Lo ha fatto, battendo in trasferta la Juventus e conquistando la vittoria numero 25 dall’inizio del campionato.

Una prestazione, quella degli uomini di Luciano Spalletti, scintillante: di forza, sacrificio e determinazione. Dopo la delusione vissuta per mano del Milan, l’ambiente necessitava di vivere una serata magica così da dissolvere i dubbi e le preoccupazioni riguardanti una possibile rimonta della Lazio seconda. Invece, il ko casalingo dei biancocelesti di sabato ed il successo ottenuto ieri in terra torinese hanno definitivamente fatto tornare il buonumore al popolo azzurro.

Il tricolore tanto auspicato può arrivare nel prossimo turno. La festa, in particolare, potrà scattare domenica in presenza di due specifici risultati: vittoria dei partenopei sul campo della Salernitana e mancato successo dei capitolini nel big match contro l’Inter. Si vedrà. Il Napoli, nel frattempo, gongola: il titolo, che in città manca da 33 anni, appare davvero dietro l’angolo.

Napoli, Raspadori era stato vicino alla Juventus

A regalare i tre punti alla formazione napoletana ci ha pensato Giacomo Raspadori, abile a sfruttare a tempo quasi scaduto l’assist fornito da Eljif Elmas. L’ex Sassuolo (sesto gol in 29 apparizioni complessive), come rivelato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, più volte in passato era stato ad un passo dal trasferimento alla Vecchia Signora. I bianconeri, infatti, hanno valutato diverse volte la possibilità di acquistarlo, sondando il terreno con il suo entourage, senza però mai decidere di affondare il colpo decisivo.

L’assalto vincente, invece, è stato invece piazzato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli a cui va dato il merito di aver costruito, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, una rosa di alto livello e molto più competitiva rispetto al passato. La stagione, fin qui, è stata molto positiva: a breve, diventerà indimenticabile. Il sogno scudetto sta per concretizzarsi.