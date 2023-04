Napoli-Osimhen, annuncio improvviso: i tifosi festeggiano due volte

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri con un post pubblicato sui suoi profili social

Il successo contro la Juventus ha avvicinato il Napoli alla vittoria del campionato. Adesso manca veramente poco per i festeggiamenti della formazione azzurra. Il clima di festa in realtà è dilagante già da diverse settimane per le vie della città. Ora però la squadra di Luciano Spalletti è realmente ad un passo dall’obiettivo.

Già dimenticata la delusione per l’eliminazione dalla Champions League patita per mano del Milan. La città partenopea è rimasta unita intorno al gruppo azzurro, artefice di una cavalcata prepotente cominciata già prima del Mondiale in Qatar. Il gruppo di Spalletti ha dominato, mantenendo le redini della classifica per diversi mesi. E oggi è arrivato il messaggio social di uno dei grandi protagonisti del lungo cammino.

Napoli, Victor Osimhen si rivolge ai tifosi: “Avete aspettato a lungo, ora è il vostro turno”

L’attaccante del Napoli ha scatenato i tifosi azzurri con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter in queste ore. “Dear Neapolitans,You Have Waited Long Enough!Now It’s Your Turn!!!”. “Cari napoletani, avete aspettato molto a lungo. Adesso è il vostro turno”, ha scritto l’attaccante nigeriano sul popolare social network.

Dear Neapolitans,You Have Waited Long Enough!Now It’s Your Turn!!!💙🤍 pic.twitter.com/sOtWHVi57G — Victor Osimhen (@victorosimhen9) April 24, 2023

Sono trentatré infatti gli anni d’attesa del popolo partenopeo. Dopo il secondo scudetto festeggiato nel 1990, il Napoli è pronto a fare festa e la prima data utile per scatenare l’entusiasmo già visto ieri in città all’arrivo della squadra da Torino. Un campionato che la squadra di Luciano Spalletti ha completamente dominato.

Gli azzurri hanno firmato 78 punti in 31 partite: 25 vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Il Napoli può vantare anche il miglior attacco della Serie A (67 reti) e la miglior difesa. Quest’ultimo dato però condiviso con la Lazio (21 gol subiti). Con sette gare ancora a disposizione, gli azzurri possono ancora sfiorare il muro dei 100 punti. Victor Osimhen è stato un elemento molto importante del successo. I tifosi si godono il momento di grande entusiasmo.