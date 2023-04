“Accordo vicino”: Napoli nel caos, la notizia su Osimhen è una vera batosta

Il club ha raggiunto un accordo con l’attaccate nigeriano, occhio alla sua volontà.

Il futuro di Victor Osimhen è incerto. La sua stagione col Napoli è quasi sicuramente la migliore della sua carriera. 25 gol stagionali sono solo i numeri di un annata storica, coronata dall’imminente scudetto azzurro.

Oltre alle sue giocate e i suoi gol, quello che colpisce è il suo atteggiamento. Una grinta, ed una leadership, che durante tutto il corso della stagione hanno dato forma all’identità di squadra. Complici le idee di Spalletti, Osimhen è riuscito a mettere in campo la mentalità giusta per costruire una squadra che non molla mai.

Il suo infortunio, infatti, è stato caro al Napoli. La sua assenza nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, persa dagli azzurri, è pesata proprio in questo senso. Senza di lui il Napoli è apparso “spento”, senza il riferimento davanti.

Il suo futuro, tuttavia, è ancora incerto. Sono diversi i club che hanno mostrato interesse nei confronti dell’attaccante nigeriano. Aurelio De Laurentiis dovrebbe avere un piano in mente per convincerlo a rimanere sancendo il legame tra Osimhen e la città. Innanzitutto il prezzo, fissato a 150 milioni di euro dal patron azzurro per portare il nigeriano via da Napoli.

Il suo contratto scade nel 2025, per cui non si parla ancora di rinnovo.

Osimhen, futuro incerto: accordo con il Psg, ma lui pensa ad altro

Se il Manchester United sembra aver virato su un altro attaccante, il Psg è concentrato su Osimhen. I Red Devils, infatti, avrebbero pronta un’offerta di circa 92 milioni di euro per portare a Manchester Harry Kane, bomber del Tottenham.

Come riportato da Footmercato, i contatti tra Luis Ocampo e l’entourage del nigeriano sono costanti, tanto da aver trovato un accordo per convincere Osimhen a trasferirsi a Parigi.

La trattativa, però è tutt’altro che semplice. Il prezzo fissato da Aurelio De Laurentiis, innanzitutto, è molto alto. Il giocatore, inoltre, non avrebbe tra le sue priorità il Psg. Osimhen è attratto principalmente dalla Premier League, ma sarebbe molto attirato anche dall’ipotesi Bayern Monaco.