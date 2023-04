Napoli-Salernitana rinviata? C’è l’annuncio ufficiale, ora cambia tutto

C’è grande attesa per il match di campionato tra il Napoli di Spalletti e la Salernitana. Si può fare la storia allo stadio Maradona.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stata la grande sorpresa della stagione 2022/2023. Fuori dalla Champions secondo le griglie di inizio stagione gli azzurri hanno stupito tutti ed hanno stravinto il campionato italiano. Persino i tifosi non si aspettavano quest’annata, probabilmente neanche i più ottimisti, e la formazione partenopea domenica può vincere il campionato con ben sei giornate di anticipo. Numeri a dir poco spaventosi.

Il clima in città è caldissimo, sabato pomeriggio Napoli e Salernitana si affronteranno in un derby campano che vale lo scudetto e c’è grande attesa per momenti che resteranno probabilmente nella storia di questa squadra. Una piccola preoccupazione dei tifosi riguarda la data e quando effettivamente i tifosi potranno festeggiare lo scudetto. Il Napoli, infatti, giocherà sabato pomeriggio mentre la Lazio, attualmente seconda in classifica, giocherà a San Siro domenica all’ora di pranzo.

Il Napoli vincerebbe lo scudetto in caso di vittoria e contemporanea mancata vittoria del club biancoceleste. Uno dei problemi principali riguarda l’ordine pubblico e ciò che potrebbe accadere domenica pomeriggio, appena dopo Inter-Lazio. Questo è uno dei problemi che preoccupa, ma non solo in quanto tutti in città (dai calciatori ai tifosi) preferirebbero esultare per la vittoria del titolo in campo e non ‘seduti sul divano’. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni lasciano qualche speranza ai tifosi.

Napoli, Casini criptico sul possibile rinvio

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto sulla vicenda. Attualmente il dirigente presenzia all’Arechi alla finale della Tim Cup Primavera tra Fiorentina e Roma, ma in vista di Napoli-Salernitana non si poteva non parlare di questo argomento. Casini ha lasciato qualche spiraglio sulla vicenda. Ecco le sue parole: “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive del Ministero. Se loro riscontreranno motivi di ordine pubblico per rinviare la gara certamente la Lega si adeguerà”.

Un importante annuncio che lascia ben sperare i tifosi e le ultime sensazioni portano in questa direzione. Il Napoli potrebbe cosi festeggiare lo storico terzo scudetto in campo ed i tifosi non vedono l’ora di poter finalmente esultare, per un titolo assolutamente meritato.