Napoli-Osimhen, Spalletti può sorridere: la notizia spiazza tutti

Il futuro del nigeriano è incerto. Oggi però è arrivata una buona notizia, i tifosi possono sorridere.

La stagione che il Napoli sta portando avanti è straordinaria. Ad una sola potenziale vittoria dallo scudetto, gli azzurri potrebbero conquistare un traguardo storico domenica.

E il merito è di tutti. Ad iniziare dal binomio Aurelio De Laurentiis-Cristiano Giuntoli, che hanno costruito questa squadra in un mercato estivo contestassimo. Nessuno avrebbe scommesso su una squadra che l’estate scorsa, almeno sulla carta, stava facendo enormi passi indietro.

Luciano Spalletti ha messo al servizio di tutti le sue idee, un atteggiamento da vero leader ed una comunicazione impeccabile.

E le sue idee sono state seguite alla lettera, con quel pizzico di estro che rende tutto magico. Ai calciatori già presenti in squadra come Di Lorenzo, Zielinski e Lobotka, principali attori delle idee di Spalletti, si sono aggiunti quelli che hanno messo in campo l’estro. Due su tutti, Kvaratskhelia e Osimhen. Il primo, con le sue giocate, si è guadagnano fin da subito il soprannome di “Kvaradona”, dando a tutti la sensazione di essere uno di quei giocatori che passano poche volte nella vita. Il secondo, invece, ha dato alla squadra un’identità. Aldilà dei gol, tantissimi senza dubbio, ha messo in campo quell’atteggiamento che ha contraddistinto il Napoli fin dall’inizio.

Osimhen, lo United pensa ad un’altra soluzione: ecco quale

Adesso la vera sfida di De Laurentiis è trattenere questi giocatori. Dopo i rinnovi di Meret, Juan Jesus, e Lobotka, il patron azzurro deve convincere anche il nigeriano a rimanere a Napoli a fine stagione. Diverse squadre hanno già manifestato la volontà di strapparlo al Napoli per portare il suo talento altrove, soprattutto in Premier League.

Oggi, però, arrivano notizie confortanti per i tifosi azzurri. Come riportato dal The Telegraph, a quanto pare il Manchester United, principale interessato ad Osimhen, avrebbe virato su un altro giocatore. I Red Devils, infatti avrebbero pronta un’offerta di circa 92 milioni di euro per portare Harry Kane, bomber del Tottenham, a Manchester. L’attaccante inglese avrebbe interesse a cambiare aria, dopo diversi anni senza trofei a Londra. Il contratto in scadenza nel 2024 renderebbe l’offerta irrinunciabile per il Tottenham, che lo perderebbe tra due stagioni a zero.