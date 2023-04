Napoli, incontro tra le istituzioni: l’ipotesi che fa impazzire i tifosi

Novità per quanto riguarda l’ipotesi di posticipare Napoli-Salernitana. Sul tavolo due soluzioni, ecco cosa potrebbe succedere.

La vittoria del Napoli contro la Juventus e la contemporanea sconfitta della Lazio contro il Torino, rende la prossima giornata di campionato la prima in cui lo Scudetto potrebbe essere assegnato matematicamente. Affinché ciò accada c’è bisogno di una combinazione di risultati: il Napoli deve battere la Salernitana e la Lazio deve non vincere contro l’Inter.

Il problema sta però sorgendo per quanto riguarda la contemporaneità delle partita. Napoli-Salernitana si giocherà infatti sabato, mentre Inter-Lazio si giocherà domenica ad ora di pranzo. Il Napoli potrebbe quindi essere campione d’Italia davanti alla televisione. Ecco quindi che le autorità sono al lavoro per trovare alcune soluzioni in tal senso.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è pronunciato sulla questione ai microfoni dell’Ansa: “Stiamo valutando. Ci sono attualmente sul tavolo due proposte. Non dipende però solo dal Comune, infatti l’eventuale spostamento della partita da sabato pomeriggio a domenica dipende dalla Lega Serie A.”

Napoli-Salernitana, si lavora a due ipotesi

Secondo quanto raccolto da Radio Marte le ipotesi sul tavolo sono essenzialmente due. Da un lato quella di spostare il match tra Napoli e Salernitana alle 12,30 di domenica, in concomitanza quindi con Inter-Lazio, dall’altro quello di spostare la partita sempre a domenica, ma alle 15.

A TeleClub Italia è invece intervenuto il Prefetto di Napoli Claudio Palomba che ha illustrato più nel dettaglio quale è la situazione: “Stiamo facendo valutazioni di ordine pubblico, abbiamo anticipato la riunione per regolarci con largo anticipo. A Napoli quel weekend c’è anche il Comicon. Sono due utenze differenti, però sono valutazione che dobbiamo fare. Non abbiamo ancora parlato dell’ipotesi maxischermo, ma stiamo ragionando sull’ordine pubblico. Saranno 48h molto lunghe. E’ però la Lega Serie A che determina eventuali spostamenti. In questo caso, visto che il Napoli poi gioca martedì si dovrebbe pensare ad un doppio spostamento: posticipare sia la data della partita sia contro la Salernitana sia quella contro l’Udinese.”