Episodio terribile allo Stadium: De Laurentiis incredulo, è successo

De Laurentiis senza parole dopo quanto avvenuto al fischio finale di Juventus-Napoli allo Stadium: ecco la rivelazione su quanto avvenuto.

Il trionfo del Napoli allo Stadium di Torino, domenica sera, rischia di portarsi dietro una coda di polemiche tra i due club, visto quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi. Infatti, se in campo il match è stato abbastanza onesto e corretto, la stessa cosa non si può dire una volta fischiata la fine. Gli inviati della Procura della FIGC hanno infatti rilevato un comportamento molto oltre il limite da parte di Marco Landucci, storico vice di Allegri.

È tutto contenuto nel report redatto da uno dei quattro ispettori federali presenti allo stadio, che adesso sarà valutato dal Giudice sportivo. Un altro problema per la Juventus, che con la sconfitta subita vede anche i suoi rivali e il presidente De Laurentiis festeggiare un ormai quasi certo scudetto in casa propria. Ma che significa anche aver fallito un possibile sorpasso alla Lazio seconda in classifica, con il Milan che si riavvicina ai bianconeri.

Secondo quanto riportato nel referto degli osservatori federali, Landucci sarebbe stato “visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali”. È facile immaginare quali: nel corso del match la Juventus è andata due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi le reti sono state annullate. Nel finale di partita, poi, è stato all’improvviso Giacomo Raspadori a trovare la rete che ha permesso al Napoli di espugnare lo Stadium.

Juventus-Napoli, De Laurentiis incredulo: Landucci aggredisce Spalletti

In questa situazione, il vice di Massimiliano Allegri ha perso la testa. Alcuni estratti del referto degli inviati della FIGC, pubblicati questa mattina da ‘La Stampa’, raccontano la violenta reazione dell’ex portiere della Fiorentina. Violenta, perlomeno, solo a parole, ma che non mancherà di creare problemi allo stesso Landucci. Dopo l’incontro, nei corridoi dello Stadium, quest’ultimo si sarebbe avvicinato provocatoriamente a Spalletti per insultarlo.

““Pelato di m…., ti mangio il cuore!” ha urlato Landucci, secondo quanto scritto nel referto. L’allenatore del Napoli, dal canto suo, non ha reagito, evitando di peggiorare ulteriormente le cose. Il comportamento dell’allenatore in seconda della Juventus non è però passato inosservato. Anzi, è stato “interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile” da uno dei quattro osservatori federali, che lo ha segnalato all’autorità competente a livello sportivo. Adesso, per il numero due della panchina bianconera potrebbero arrivare pesante conseguenze.