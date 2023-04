“L’avesse fatto Meret, lo avremmo crocifisso”: Napoli, la sentenza è netta

Per il Napoli arriva un’altra importante considerazione dopo la sfida contro la Juventus e in questo caso riguarda l’operato dei due portieri in campo nell’occasione.

A contribuire alla vittoria del Napoli contro la Juventus all’Allianz Stadium sicuramente è stata la squadra al completo. La dimostrazione arriva anche dal fatto che la rete di Giacomo Raspadori sia quella di un giocatore subentrato dalla panchina, assistito da un compagno con lo stesso destino nel match, ovvero Eljif Elmas.

Tuttavia, sarebbe riduttivo riferire la vittoria soltanto al contributo offensivo della squadra. Anche la difesa azzurra si è sacrificata per rendere impeccabile il risultato. E ciò significa che grande merito va dato anche ad Alex Meret, sebbene la porta sia stata violata da rete di Angel Di Maria, successivamente annullata dal VAR per un fallo su Stanislav Lobotka all’inizio dell’azione.

Ai microfoni di ‘Un Calcio alla Radio’ in onda su ‘Radio Napoli Centrale’ è stato l’ex preparatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo a soffermarsi sull’operato di Alex Meret in occasione del complicato impegno. L’ex SPAL più volte durante questa stagione è stato un giocatore chiave per il Napoli, è stato quasi impeccabile mentre lo stesso non può dirsi del suo collega della Juventus.

Juventus-Napoli, Tarallo sarcastico: “Per fortuna Szczesny non è Meret, altrimenti…”

“Gatti è stato scandaloso. Bellissimo il tiro di Raspadori, un vero cioccolatino, ma quel cross di Elmas, calciato con un piede molto educato, è da rivedere davvero nelle scuole calcio”, afferma Tarallo ripensando all’azione che ha propiziato il vantaggio azzurro. Poi prosegue su Raspadori: “Fa un movimento in cui si appoggia sul piede destro, mette giù la spalla destra e col sinistro di collo-piede, bello rigido e la punta rivolto verso il basso calcia fortissimo”.

Per quanto però riguarda i portieri Luciano Tarallo afferma: “Szczesny avrebbe sicuramente potuto fare un passo in avanti per accorciare. Invece sul gol cambia posizione, e lo fa anche bene, ma ci vuole un passo in più per ridurre lo specchio della porta all’attaccante. Per fortuna è lui e non Meret, altrimenti sarebbe stato crocifisso. Meret è stato eccezionale tutta la stagione, che vogliamo più da questo ragazzo, è il classico portiere completo. Vicario al posto di Meret? Mi dispiacerebbe moltissimo. Vicario è un buon portiere, ma è tutto ancora da vedere in una grande squadra”.