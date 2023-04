Osimhen resta a Napoli? Il top club offre 100 milioni ad un altro

Il Napoli è vicino al terzo scudetto della propria storia ma intanto può sorridere: arrivata una notizia di mercato che rasserena i tifosi.

Il traguardo è sempre più vicino. Il Napoli, infatti, potrebbe celebrare la conquista del terzo scudetto della propria storia già in questo fine settimane. Due le condizioni necessarie: in primis, un successo sabato sul campo della Salernitana. In secondo luogo, una sconfitta od un pareggio della Lazio seconda a -17 nel big match contro l’Inter in programma domenica sera. Ormai, quindi, è soltanto una questione di giorni.

Concluse le ostilità ed archiviata la pratica tricolore, per il club sarà tempo di pianificare le prossime mosse di mercato e blindare i gioielli più splendenti della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tre, in particolare, i titolari che in estate potrebbero lasciare la compagnia. I primi due sono Piotr Zielinski ed Hirving Lozano impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

I contatti sono scattati da ormai diverso tempo ma fin qui si sono rivelati insufficienti per trovare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che il direttore generale Cristiano Giuntoli, d’intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha messo sul piatto proposte contenente cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco e dal messicano. Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto non è da escludere un divorzio. Un rebus anche il futuro di Victor Osimhen.

Napoli, il Manchester United punta Kane

Il nigeriano, autentico trascinatore dei partenopei con i suoi 26 gol e 5 assist in 32 apparizioni complessive, è finito nel mirino di numerosi top club europei. Uno di questi risponde al nome del Manchester United, che già nella scorsa estate aveva provato a prenderlo senza tuttavia riuscire nell’interno. L’interesse dei Red Devils resta concreto ma la cifra richiesta dagli azzurri (150 milioni) ha spinto gli inglesi a cambiare obiettivo.

Nel mirino, stando a quanto riportato oggi dal ‘Telegraph’, c’è Harry Kane per il quale sono stati stanziati 92 milioni. Una cifra considerevole, considerando che l’accordo che lo lega al Tottenham scade nel 2024. Lo United si prepara a piazzare l’affondo decisivo, rinunciando così alla corsa per Osimhen. Il Napoli sorride. Il nigeriano piace ancora al Bayern Monaco e al Chelsea ma intanto una delle principali spasimanti si è defilata.