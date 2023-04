Totti lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

La 31^ giornata di Serie A si è conclusa con lo scontro diretto tra Atalanta e Roma: al termine del match ha parlato una personalità illustre, facendo riferimento anche al Napoli.

La 31^ giornata si è conclusa con lo scontro diretto tra Atalanta e Roma. I giallorossi al Gewiis Stadium si sono arresi ai tre gol segnati dagli avversari nerazzurri. E a nulla in questo senso è servito, in termini di risultato finale, l’unico gol segnato dal capitano Lorenzo Pellegrini. Un ex illustre del match ha comunque detto la sua dopo il fischio finale, facendo riferimento anche al Napoli.

A parlare al termine di Atalanta-Roma è stato Francesco Totti, un ex illustre se non l’ex per eccellenza del club giallorosso. Il capitano, che è stato allenato da Luciano Spalletti con cui il rapporto non si è concluso nel migliore dei modi, ha parlato con l’occasione anche del Napoli.

Elogiando di fatto quanto conquistato in questa stagione e rimarcando il lavoro svolto dalla società e dalla squadra ma non solo. Perché i complimenti sono stati rivolti anche all’allenatore appunto. Le sue parole.

Napoli, elogi per la stagione anche da parte di Francesco Totti: le parole dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti, ex storico capitano della Roma, è stato questa sera ospite a ‘DAZN’ proprio in occasione della gara giocata (e persa dai giallorossi) contro l’Atalanta. A distanza ha voluto mostrare il suo appoggio a Lorenzo Pellegrini, dichiarando: “Il capitano ha delle responsabilità diverse da tutto il resto della squadra”. Ma il suo discorso non si è fermato alla Roma. Anzi, l0ex giocatore ha fatto riferimento anche al Napoli di Luciano Spalletti.

Così quindi Francesco Totti ha parlato a ‘DAZN’: “All’inizio non pensavo che il Napoli potesse arrivare fino alla fine. Ma poi ha ucciso tutti e non c’è stata un’altra squadra come il Napoli. Un applauso alla squadra, all’allenatore e alla società per quest’annata incredibile”.