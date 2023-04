Udinese-Napoli, il doppio forfait è ufficiale: tifosi gelati

Il Napoli e i suoi tifosi attendono solo l’ufficialità per poter festeggiare il terzo storico titolo, trionfo che manca da ben 33 anni.

Manca solo l’ufficialità e poi il Napoli ed i suoi tifosi potranno festeggiare la vittoria dello scudetto. L’entusiasmo vige in città ormai da tempo, ma l’eliminazione in Champions League contro il Milan aveva parzialmente frenato i festeggiamenti. Tutto è cambiato domenica sera, il club azzurro ha vinto in trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus, chiudendo di fatto definitivamente i giochi per lo scudetto.

I tifosi ormai contano le ore per ufficializzare il terzo storico titolo, un trionfo che manca da 33 anni, precisamente dai tempi in cui vestiva l’azzurro Diego Armando Maradona. L’unica vera domanda è capire quando ci sarà l’ufficialità e domenica il Napoli ha il primo match point. Gli azzurri ospiteranno sabato pomeriggio la Salernitana, in un sempre tanto atteso derby, ma è l’Inter che potrebbe regalare il successo all’armata partenopea.

In caso di vittoria o pareggio della squadra di Simone Inzaghi contro la Lazio e di vittoria del Napoli (il giorno precedente) la città potrà festeggiare lo scudetto, con ben sei giornate di anticipo. Numeri incredibili come quelli che la capolista della Serie A ha offerto, ben 67 reti in campionato, 16 in più del secondo miglior attacco, record condiviso a metà dalle milanesi. Ma ovviamente il Napoli dovrà terminare il campionato e dovrà farlo al meglio. Eventualmente il secondo match point potrebbe arrivare martedi sera con gli azzurri impegnati in un match non semplice contro l’Udinese di Sottil. Test in trasferta sempre abbastanza ostico.

Udinese-Napoli, doppia tegola per Sottil

Martedi sera gli azzurri (magari già campioni d’Italia in carica) affronteranno l’Udinese, ma il tecnico del club bianconero Sottil deve fare i conti con due importanti assenze. Come riportato sul sito ufficiale l’Udinese ha annunciato gli infortuni per l’attaccante Isaac Success e per il giovanissimo centrocampista, di origini partenopee, Simone Pafundi. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Udinese comunica che il calciatore Isaac Success, dopo gli esami strumentali effettuati, ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Simone Pafundi, invece, ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra. Le condizioni di entrambi verranno valutate giorno per giorno”. Per entrambi appare davvero improbabile la presenza contro la squadra guidata da Luciano Spalletti.