Aggressione Landucci a Spalletti, spunta un nuovo dettaglio

Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda l’aggressione del vice di Allegri a Luciano Spalletti dopo il match tra Juventus e Napoli.

La coda di polemiche di Juventus–Napoli si è trascinata ben oltre il fischio finale dell’arbitro. Sul campo gli azzurri di Luciano Spalletti hanno avuto la meglio sui bianconeri solo nel finale a corollario di un match che ha visto diverse decisioni arbitrali che sono diventate materiale per la moviola. Momenti di tensione che sono proseguiti anche negli spogliatoi.

Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, è infatti stato punito con una multa di 5 mila euro e una giornata di squalifica per un’aggressione verbale ai danni del tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Landucci, stando al report degli ispettori federali e alle testimonianze dei presenti, avrebbe prima offeso e poi minacciato l’allenatore azzurro. Adesso però emergono nuovi dettagli su quei concitati momenti.

Il giornalista Antonello Perillo è intervenuto a Radio Napoli Centale: “Guardiamo l’atteggiamento di Spalletti. E’ stato irreprensibile. Di fronte alle offese di Landucci ha mantenuto un comportamento sano. E’ importante svelare questo dettaglio, perché il tecnico del Napoli si è comportato in maniera perfetta. Non era facile farlo, soprattutto in un momento in cui le offesa si stavano spostando sul personale. Non tutti sarebbero stati in grado di mantenere la calma come ha fatto il tecnico del Napoli.”

Juventus-Napoli, Perillo duro su Landucci ed Allegri.

Perillo continua con le lodi a Spalletti: “Del tecnico toscano tutti avevano un timore: il suo carattere. Ed invece si sta rivelando molto equilibrato. C’è stata una grande differenza con Landucci, ma anche con Allegri. Non mi è piaciuta la reazione del tecnico della Juventus alla sconfitta. Capisco l’adrenalina del match, ma un allenatore dell’esperienza di Allegri dovrebbe saper gestire meglio questi momenti.”

Infine un passaggio anche sul VAR: “Abbiamo visto con Leao e con Gatti. Dovremmo davvero tornare tutti a riflettere su questa tecnologia. Davvero trovo inverosimile che le stesse immagini sia state utilizzate dal VAR in un modo e poi il mondo del calcio giustamente ha visto altro.”