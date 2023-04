“Senza barare…”: Scudetto Napoli, rivelazione a sorpresa

Il Napoli viaggia indisturbato verso il terzo Scudetto della propria storia, ma attenzione alla rivelazione a sorpresa prima della Salernitana

Una stagione indimenticabile, senza se e senza ma. Il Napoli si prepara a chiudere un’annata clamorosa, giocata e disputata su ritmi e livelli mai visti nella storia del club. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti ha dimostrato di essere di un altro pianeta rispetto alla concorrenza, che quest’anno non è mai riuscita a mettersi realmente nella scia degli azzurri. Soprattutto dopo la pausa del Mondiale, quando tutti presupponevano un campionato diverso.

Adesso se la ride anche Aurelio De Laurentiis, dopo un mese di aprile non brillantissimo del suo Napoli. La straordinaria vittoria di Torino, però, ha riconsegnato l’entusiasmo alla piazza azzurra, oltre che il primo ed importante match point per la vittoria dello Scudetto. La matematica può arrivare già nel prossimo turno, solo ed esclusivamente si verificassero i giusti incastri. Quali? Il Napoli vittorioso contro la Salernitana e la Lazio non vincente a San Siro contro l’Inter. Solo in questo scenario, la formazione di Luciano Spalletti sarà matematicamente campione di Italia già durante il prossimo turno.

Napoli, la rivelazione sullo Scudetto sorprende i tifosi: ecco svelato tutto

E a pensare che ad inizio anno sarebbe stato impensabile. Invece, il Napoli è riuscito a garantirsi questo storico terzo Scudetto con le idee e con la programmazione. Un qualche che esalta anche l’ex tecnico Arrigo Sacchi, nel corso della sua lunga intervista concessa ai microfoni de ‘Il Mattino’.

“Il presidente De Laurentiis ha sempre messo le idee al centro di ogni cosa e che adesso vince lo scudetto con i bilanci sani, senza barare”: così l’ex tecnico del Milan incensa il Napoli, piazzando anche una stoccata non troppo velata alle altre big della Serie A. Inter e Juventus, in particolare. Poi aggiunge sulla possibilità che gli azzurri possano aprire un ciclo vincente: “Bisogna stare attenti. Attenti che non ci sia qualcuno in futuro che non sia più disposto ad avere motivazioni e spirito di gruppo. Se dovesse succedere va allontanato. Perché la forza del Napoli è proprio in questo”.