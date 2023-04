“C’è solo una squadra…”: Napoli, notizia importante per il futuro di Osimhen

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? I tifosi del Napoli sperano nella permanenza del nigeriano, ma è emersa una verità molto importante…

Il futuro in casa Napoli è tutto da definire, soprattutto per quanto riguarda alcuni giocatori che in quest’annata storia hanno rappresentato la costanti di un cammino straordinario. Molti, ad esempio, si domandano quando Victor Osimhen deciderà cosa fare del suo futuro. Certo, avere o non avere un giocatore del calibro del nigeriano fa tutta la differenza del mondo, e l’abbiamo visto anche durante le sfide di Champions, al netto del recupero di Victor per la gara di ritorno di Champions League dove il nigeriano si è mostrato non particolarmente in forma.

Insomma, a Napoli tutti amano Victor. E ci mancherebbe, considerando che il numero 9 azzurro ha trascinato la squadra a suon di gol e ad oggi è il capocannoniere della Serie A. Un attaccante che è cresciuto all’ombra del Vesuvio in maniera esponenziale, con un percorso che non è stato assolutamente semplice da gestire. Infortuni che hanno condizionato i primi anni a Napoli, qualche reticenza da parte del pubblico che nel corso della storia recente ha affinato il palato con nomi come Mertens, Higuain, Cavani, tanto per fare degli esempi.

Napoli, Osimhen ed il futuro: c’è solo una squadra che dà garanzie…

Insomma, Osimhen ha preso la squadra per mano e l’ha trascinata alla vittoria di uno Scudetto che mancava da ben 33 anni. Un festa, quella all’ombra del Vesuvio, che di fatto è già cominciata dopo l’ultima vittoria contro la Juventus. I giocatori, tra cui ovviamente anche e soprattutto Victor, hanno assaggiato concretamente l’entusiasmo della piazza napoletana, con le strade intasate da migliaia di persone in piena notte.

E dunque, molti si chiedono quale sarà la decisione di Osimhen: dove giocherà il prossimo anno? La speranza di tantissimi tifosi è che il giocatore possa restare all’ombra del Vesuvio, ma la verità è che gli occhi di diversi top club europei stanno monitorando attentamente le sue prestazioni. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ad oggi ci sarebbe una sola squadra in grado di fornire le giuste garanzie al Napoli per prelevare Osimhen: si tratta del Bayern Monaco.

Gli altri club accostati al giocatore (da PSG a Manchester City) sembra non siano al momento in grado di sferrare un assalto per il giocatore nigeriano. Molto del futuro di Osimhen, tra l’altro, dipenderà anche dalla permanenza di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio.