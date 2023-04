“Ma dai…”: tifosi scatenati, l’ex Juve stronca il big del Napoli

Il Napoli si prepara a raccogliere il terzo Scudetto della propria storia, ma occhio alle parole dell’ex Juventus. Il big di De Laurentiis viene stroncato

Una vittoria tanto pesante, quanto decisiva. Il Napoli continua a godersi i frutti della vittoria raccolta in quel di Torino, dove è riuscito a battere la Juventus all’ultimo respiro. Un risultato fondamentale, che adesso avvicina ulteriormente la matematica del titolo, a pochissimi punti dalla formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti.

Uno dei simboli di questo Napoli da record è certamente Victor Osimhen, ma guai a trascurare la difesa. Se oggi il reparto difensivo azzurro è uno dei migliori al mondo, il merito è anche del sud coreano Kim. L’ex Fenerbahce è arrivato al Maradona con il compito difficilissimo di rimpiazzare Kalidou Koulibaly. Un compito che non solo ha completato, ma addirittura superato per rendimento e capacità di incidere. Il difensore asiatico è diventato subito uno dei senatori di questo gruppo ed è finito al centro dei desideri di mercato di molteplici top club europei.

Napoli, l’ex Juventus stronca Kim: ecco le sue parole a sorpresa

A commentare il momento di forma di Kim, però, c’è anche l’ex Juventus Piero Vierchowod. Un passato tra le leggende del nostro campionato, il fu stopper ha detto la sua senza filtri sullo status del sud coreano di casa Napoli.

“Kim il centrale migliore del mondo? Ma dai…”: esordisce così l’ex bianconero, che ai microfoni di ‘TV Play’ non si nasconde sul difensore del Napoli. Come? Ricordando che il vero segreto difensivo degli azzurri sta altrove: “È il centrocampo che fa un grande filtro, non la difesa. In mezzo sono davvero messi bene”. Un qualcosa che fa la differenza, al punto che Vierchowod spiega con un paragone a dir poco illustre ed importante: “Al Milan c’erano Baresi, Costacurta, Maldini ed io ma prendevamo sempre gol perché la mediana ci lasciava sempre soli. Non basta avere la difesa più forte del mondo, è il centrocampo ad essere decisivo”.