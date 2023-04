“Mertens a Napoli per la festa? Posso dirvi che…”: l’amico di Dries è netto

L’amico di Dries Mertens e altri calciatori del Napoli è intervenuto in diretta radiofonica, commentando quello che potrebbe accadere in vista della festa scudetto.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Claudio Boccalatta, consigliere della Federalberghi Napoli, il quale ha eccellenti rapporti con molti dei calciatori del Napoli sia del presente che del passato. Il consigliere è intervenuto quindi sul clima che si sta vivendo in merito alla vicina vittoria dello scudetto e anche alla gestione turistica di un evento così atteso e dalle abnorme dimensioni sociali.

“Col Napoli come società la nostra città risplende ulteriormente. Con il fermento calcistico che circola tra turisti e persone varie è aumentata la curiosità e l’affluenza al Murales di Maradona ne è la prova. Il calcio qui è una religione, dove amiamo condividere e quindi con grande felicità anche i turisti stanno festeggiando insieme a noi”, ha affermato in prima istanza.

Boccalatta ha poi parlato delle polemiche che non sono mancate circa la possibilità di un aumento dei prezzi delle stanze d’albergo a causa proprio del momento che vive la città: “L’alberghiero viaggia sulla programmazione. I prezzi vengono stabiliti mesi prima, quindi non si ricarica tutto ora per la vittoria dello scudetto. Nessuna delle strutture alberghiere sta speculando sulla vittoria dello Scudetto. Semplicemente il mese di aprile è già di per sé un mese importante”.

Federalberghi Napoli, Boccalatta: “Mertens mai andato via da Napoli, festeggerà lo scudetto”

L’emozione più bella, in attesa dell’esito di Napoli-Salernitana, è giunta sicuramente al gol di Raspadori contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Così l’ha commentato il consigliere: “Tanta emozione. Segnare e vincere a Torino già valeva in passato mezzo Scudetto, quindi ha un sapore diverso ora che lo vale davvero. Il gol di Raspadori è stato in stile Juve, all’ultimo e in maniera particolare (ride, ndr)”.

Un gol che ha ufficialmente aperto ai festeggiamenti, i quali saranno sparsi per tutto il tempo che andrà dalla matematica vittoria al termine del campionato. Conclude allora Boccalatta sulla possibilità che Dries Mertens, tra i beniamini che hanno vestito l’azzurro, torni in città per celebrare il momento: “Non è mai andato via da Napoli. A breve lui vincerà la Liga turca e ce lo auguriamo. Difficilmente sarà presente il giorno in cui avverrà la matematica, ma di certo passerà nelle settimane successive per vivere la città addobbata e nel pieno dei festeggiamenti”.