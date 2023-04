Napoli, grandi notizie per Spalletti: arriva l’annuncio ufficiale

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, accoglie la notizia attesa dell’ultimo periodo: per Napoli-Salernitana potrà contare su un supporto in più.

Il colpo negativo dell’eliminazione dalla Champions League tramite il Milan, il Napoli può considerarlo già storia passata. Gli eventi che sono susseguiti a quel momento, hanno portato soltanto gioia per il club e i suoi tifosi. La più grande è stata la vittoria esterna contro la Juventus con una rete di Giacomo Raspadori nel finale del match. Tre punti preziosi a Torino, che hanno dato inizio a una settimana che può divenire magica.

Già nel fine settimana, infatti, gli azzurri hanno la ghiotta chance di proclamarsi con grande anticipo campioni d’Italia. Una vittoria contro la Salernitana e un’Inter che almeno pareggia contro la Lazio consegnerebbero la matematica alla formazione guidata da Luciano Spalletti.

L’eroe della settimana è senza dubbio Raspadori, in attesa del derby campano. Proprio lui che ha vissuto una stagione a toni alterni a causa della condizioni fisica minata da un recente infortunio e l’alternanza in panchina con alcuni colleghi, quali ad esempio Giovanni Simeone.

Napoli, è tornato Giovanni Simeone: seduta in gruppo per l’argentino

L’argentino è stato fra coloro che hanno sofferto maggiormente il mese di aprile, poiché avrebbe avuto l’opportunità di esserne un grande protagonista, a causa dello stop di Victor Osimhen di rientro dalle gare con le Nazionali. Tuttavia il centravanti sudamericano ha accusato un problema a bicipite femorale della gamba destra in occasione del match di campionato contro il Lecce ed è stato fermo per circa tre settimane e oltre.

La data del rientro a sorpresa potrebbe essere proprio Napoli-Salernitana. Dopo il meritato riposo post Juventus-Napoli, la squadra è tornata presso il Centro Tecnico di Castel Volturno per preparare l’incontro di campionato contro i granata e, recita il comunicato diffuso dalla società attraverso il proprio sito ufficiale, “Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo”. Un’attesa e bellissima notizia per il giocatore, la squadra e i tifosi. Nel frattempo invece lavorano ancora separatamente sia Mario Rui, che ha effettuato terapie, che Matteo Politano, il quale ha fatto piscina e terapie.