🔥 Napoli, cosa accadrà dopo lo Scudetto? Arriva la sentenza, tifosi al settimo cielo!

I tifosi del Napoli posso sperare di aprire un ciclo dopo la vittoria dello Scudetto? Arriva la sentenza proprio in queste ore.

Il Napoli si prepara a festeggia per quello che sarĂ un risultato storico. La vittoria dello Scudetto è attesa da ben 33 anni. All’ombra del Vesuvio c’è voglia di festeggiare, scendere in piazza e far gioire una cittĂ intera, un popolo intero. La vittoria contro la Juventus, arrivata al fotofinish grazie alle rete di Raspadori, ha di fatto lanciato gli azzurri in maniera importante verso l’obiettivo finale. Ad oggi potrebbe bastare la vittoria del prossimo weekend contro la Salernitana in concomitanza con la non-vittoria della Lazio contro l’Inter. Cosi il Napoli potrebbe festeggiare lo Scudetto con diverse giornate di anticipo.

Luciano Spalletti ha costruito in questi mesi una squadra in grado di mostrare all’Italia, ma anche a tutta Europa, un gioco corale da urlo. Cosi il Napoli si è imposto a livello nazionale, riuscendo anche a raggiungere il traguardo storico dei quarti di finale di Champions League, sfiorando poi la semifinale contro il Milan. Adesso c’è lo Scudetto, l’entusiasmo è alle stelle e si è sentito anche per le strade della cittĂ quando la squadra è tornata dopo la trasferta di Torino.

Napoli, può aprirsi un ciclo? Arriva la sentenza di Vocalelli

Il sogno Scudetto sta per concretizzarsi. Dopo gli anni del dominio Juve, gli ultimi due con il tricolore che è rimasto in quel di Milano prima con l’Inter e poi con il Milan, adesso lo stivale è pronto ad ospitare lo Scudetto nel Sud. Un risultato importante, a tratti clamoroso considerando quanto è stato fatto dal Napoli in estate con la cessioni di diversi giocatori titolari e che hanno fatto la storia recente del club. Merito di Cristiano Giuntoli è stato quello di scovare giovani talenti, con qualitĂ ma soprattutto fame di vittorie.

La domanda che ora ci si pone all’ombra del Vesuvio riguarda il futuro: sarĂ quest’annata un unicum o c’è la possibilitĂ concreta di aprire un vero e proprio ciclo? La risposta ha provato a darla il giornalista Alessandro Vocalelli, attraverso le colonne del ‘Corriere dello Sport’: “Anticipando i tempi, si può rispondere tranquillamente e decisamente: sì. Anzi, SI’, tutto maiuscolo”, dice Vocalelli-

“PerchĂ© ci sono squadre che hanno incantato e hanno però avuto vita breve: una stella filante in un carnevale di passione”, scrive ancora il giornalista. “Ma questa squadra, questo gruppo, semplicemente o solennemente questa idea azzurra, è piuttosto il racconto di un vero, autentico, progetto”, le parole di Vocalelli che, ovviamente, fanno impazzire i tifosi azzurri.