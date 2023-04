Mercato Napoli, colpo dopo lo Scudetto: Giuntoli show

Il Napoli, in attesa di conquistare il terzo scudetto della propria storia, riflette sul mercato. Giuntoli segue un talento purissimo.

Il Napoli si prepara ad un finale di stagione da sogno. Smaltita la delusione legata alla mancata qualificazione alla semifinale di Champions League, gli azzurri adesso hanno messo nel mirino lo scudetto. Alla matematica vittoria del terzo titolo nella storia del club, ormai, manca poco. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è quindi attivato al fine di individuare i prossimi rinforzi da regalare a Luciano Spalletti.

La strategia alla base non cambierà: si punterà a prendere elementi giovani, con ancora ampi margini di crescita, ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. I riflettori, in particolare, sono stati puntati su Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, dopo alcune settimane di apprendistato, ha sorpreso tutti prendendosi a suon di gol (4 finora) e prestazioni convincenti i gradi di titolare nel centrocampo dell’Empoli. I toscani lo terrebbero volentieri ma si sono ormai rassegnati all’idea di perderlo.

Il prezzo esposto in vetrina si aggira tra i 15 e i 20 milioni. Cifra, questa, alla portata dei partenopei che, in estate, rischiano di dover cedere Piotr Zielinski (in scadenza nel 2024) a causa dei suoi continui rifiuti alle proposte di rinnovo messe sul piatto. Baldanzi, in tal senso, viene ritenuto un sostituto ideale del polacco ma per ingaggiarlo, oltre a soddisfare le richieste economiche dell’Empoli, sarà necessario battere la concorrenza di un top club della Serie A: il Milan.

Napoli, Giuntoli segue Baldanzi

I rossoneri, a stretto giro di posta, incontreranno il Real Madrid per parlare di Brahim Diaz. Il futuro del trequartista, che può essere riscattato per 22 milioni, è tutto da scrivere. In caso di mancata permanenza dello spagnolo alla corte di Stefano Pioli, allora Maldini proverà a piazzare l’affondo proprio per Baldanzi. All’orizzonte, stando a quanto confermato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è quindi un vero e proprio scontro di mercato tra il Milan ed il Napoli. Baldanzi, dal canto suo, si prepara al grande salto.

Il calciatore, schierato sempre dal primo minuto nelle ultime 9 gare disputate dall’Empoli in campionato, ha di recente spiegato di ispirarsi a Paulo Dybala. Molto difficilmente, però, il suo futuro sarà alla Roma. Pioli e Spalletti lo vogliono subito. Ora resta da vedere chi la spunterà tra Maldini e Giuntoli.