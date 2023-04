Napoli-Salernitana, l’annuncio da TicketOne fa sognare i tifosi: novità sui biglietti

Napoli-Salernitana potrebbe regalare uno storico scudetto ai partenopei, ma il match fa discuetere. Ecco le parole di TicketOne sul dibattito in corso.

Sale la tensione a Napoli per la sfida del prossimo fine settimana, che potrebbe sancire un traguardo storico per il club azzurro. Infatti, con una vittoria il Napoli potrebbe diventare campione d’Italia a sei giornate dalla fine del campionato, in caso di risultati favorevoli su altri campi. Un’eventualità che sta facendo spingere per cambiare la data del match e addirittura aprire il settore ospiti ai tifosi campani. Richieste che ovviamente fanno discutere.

Anche perché stiamo parlando di un derby molto sentito, quello con la Salernitana, nel frattempo in lotta per non retrocedere in Serie B. La gara sarebbe ufficialmente fissata sabato alle 15.00, ma da Napoli ci sono pressioni per spostare il match alla domenica sera. Ufficialmente per ragioni di ordine pubblico, ma anche perché così il Napoli scenderebbe in campo già sapendo il risultato di Inter-Lazio. Una mancata vittoria biancoceleste consentirebbe ai partenopei, in caso di vittoria, di conquistare lo scudetto tra pochi giorni.

Oltre alla questione dell’eventuale cambio di data della partita, però, esiste come detto anche una situazione legata ai biglietti. Infatti da giorni il Maradona è sold out in vista della partita che può sancire il trionfo del Napoli, e i tifosi azzurri stanno chiedendo l’apertura del settore ospiti. La trasferta dei granata non è infatti permessa, e il settore resterà chiuso. Per questo motivo, i tifosi partenopei vorrebbero che venisse destinato eccezionalmente a loro, per poter essere tutti presenti all’evento scudetto.

Napoli-Salernitana: spostamento partita e settore ospiti, parla TicketOne

Sulla questa situazione così complicata e controversa, Radio Marte ha voluto sentire Amedeo Bardelli, direttore Sport Business di TicketOne. Intervenuto durante il programma ‘Forza Napoli Sempre’, condotto da Gianluca Gifuni, ha chiarito la posizione dell’azienda sui due punti su cui si discute in questi giorni. “Per TicketOne non cambia nulla lo spostamento della partita. – ha detto Bardelli – Perché i biglietti venduti per il sabato saranno utilizzati anche la domenica”.

Stesso discorso anche sull’apertura del settore ospiti, illustra il dirigente. “Per me non ci sono problemi, anche se alcuni posti non sono vendibili a causa della scarsa visibilità. – ha detto – Quindi sarebbe un numero limitato di posti: circa 2.000”. Bardelli ha avvisato che purtroppo non ci sarà quindi modo di soddisfare tutte le richieste, a causa dei limiti oggettivi dello stadio Maradona. “Ci vorrebbe uno stadio da oltre 100.000 posti” ha detto.