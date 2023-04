“Sarà impossibile”: Napoli, l’annuncio in diretta è una doccia gelata

Il Napoli è vicino alla conquista di uno storico scudetto, ma il prossimo futuro del club partenopeo è un’incognita, soprattutto sul mercato.

Manca poco, pochissimo, al Napoli per laurearsi nuovamente campione d’Italia. Un risultato eccezionale, che riporta lo scudetto al Sud e per la prima volta fuori dal dominio delle grandi del Nord dal 2001. Questo fine settimana al Maradona contro la Salernitana, il Napoli potrebbe già festeggiare il titolo, se a San Siro la Lazio non dovesse vincere contro l’Inter. Ovviamente, però, c’è grande attenzione anche al futuro di questa squadra, che non sarà affatto semplice.

L’impresa dei ragazzi di Spalletti è innegabile, ma il rischio è che possa rivelarsi un risultato assolutamente eccezionale e forse irripetibile. Infatti in estate già dovranno essere valutate le situazioni di alcuni possibili partenti, tra scadenze di contratto e giocatori con forte interesse all’estero. Tra questi ultimi c’è chiaramente Victor Osimhen, che ha conquistato le big d’Europa ed è attualmente conteso tra Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid.

Tra gli altri, invece, figurano indubbiamente Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Entrambi vanno in scadenza nel 2024, ma non sembrano intenzionati a rinnovare, quindi De Laurentiis starebbe pensando di cederli ora, per non perderli a zero. Stiamo parlando quindi di almeno tre possibili partenze di peso, non semplici da rimpiazzare. Soprattutto perché il budget di mercato del Napoli, sia a livello di cartellini che di stipendi, non è affatto molto cospicuo.

Quale futuro per il Napoli? “Può aprire un ciclo”

Su questo tema si è sbilanciato Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo intervenuto al programma ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo. “Il Napoli può aprire un ciclo. – ha detto – È avanti 2-3 stagioni rispetto alle concorrenti per lo scudetto, ha svecchiato la squadra e ha un allenatore visionario come Spalletti”. Considerazione inattaccabile, dato che l’età media dei partenopei è comunque molto bassa.

A parte questo, però, Cannella riconosce che non sarà comunque facile, soprattutto perché già in questa stagione gli azzurri hanno dimostrato di non poter fare a meno della loro punta. “Osimhen sarà impossibile da tenere, ma con Spalletti in panchina certi rischi puoi permetterteli. Lo staff tecnico, poi, saprà dove e come andare a sostituire un calciatore simile”. La prossima estate, dunque, la grande sfida sarà trovare il nuovo centravanti del Napoli.