Allarme Scudetto Napoli, annuncio ufficiale: tifosi in ansia

Napoli, la città si prepara alla grande festa per lo Scudetto. Attenzione però all’allarme improvviso, i tifosi sono in ansia: ecco svelato tutto

Meno cinque punti, per una matematica che tutta Napoli sta aspettando da oltre trentatré anni. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è ad un passo dallo storico e meritato Scudetto. Un risultato che la città si è già preparata ad accogliere, con addobbi e festoni già piazzati da oltre due mesi. Ed in barba a qualsiasi scaramanzia, gli azzurri scalpitano in vista di chiudere definitivamente la corsa al titolo per la Serie A 2023-2024.

Nel pomeriggio arriverà anche la decisione ufficiale della Prefettura sul rinvio o meno della gara contro la Salernitana. Dopotutto, il Napoli può laurearsi campione di Italia già in questo weekend. Come? In caso di vittoria contro i granata e di sconfitta o pareggio della Lazio contro l’Inter a San Siro. Per questo le amministrazioni napoletane spingono per una contemporaneità delle due gare: non solo per quanto riguardo una questione sportiva, ma anche e soprattutto logistica. In ballo c’è l’ordine pubblico per un evento così importante.

Festa Scudetto Napoli, il governatore De Luca lancia l’allarme: tifosi in ansia

Ordine pubblico, tema di discussione anche della lunga conferenza tenuta dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “C’è bisogno di decidere subito, ormai siamo a ridosso di sabato, i servizi vanno organizzati e non è un impegno banale”. Lancia l’allarme, dunque, il numero uno delle amministrazioni locali, preoccupato dall’immenso dispiego di Forze dell’Ordine da dover mostrare in vista del weekend.

“Abbiamo avuto una richiesta in questi minuti di fornire come protezione civile regionale 1.500 transenne – prosegue poi il governatore De Luca, che specifica e puntualizza – Noi ne abbiamo 500 in dotazione e in queste ore dobbiamo procurarci le altre”. La corsa contro il passare delle ore, però, è sensibile e preoccupa anche il presidente della Regione Campania: “I tempi sono veramente stretti. Facciamo il massimo possibile immaginabile per dare una mano ma vediamo di decidere in fretta”. Cresce l’ansia anche tra i tifosi del Napoli?