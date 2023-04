Cosa succederà senza rinvio di Napoli-Salernitana? Il piano di ADL

Napoli-Salernitana resta, per il momento, fissata per sabato pomeriggio, ma ancora si discute. E De Laurentiis fa sapere la sua alternativa.

Regna ancora la confusione in merito a Napoli-Salernitana, il match di questo fine settimana che potrebbe sancire lo scudetto per i partenopei. Sono forti le pressioni per spostare il match alla domenica, così da non giocare prima di Inter-Lazio, l’altra sfida clou in ottica scudetto. La decisione definitiva è attesa a breve, ma nel frattempo De Laurentiis prende le sue contromisure e fa subito un annuncio per scaldare i tifosi azzurri.

La disputa sulla data della partita sta tenendo banco negli ultimi giorni. Con la vittoria sulla Juventus e la caduta della Lazio col Torino, il Napoli ora è a +17 sui biancocelesti, unici avversari rimasti per la corsa al titolo italiano. Vincendo il derby campano con la Salernitana, fissato per sabato alle 15.00, i partenopei potrebbero diventare già campioni d’Italia, con sei giornate d’anticipo. Ma tutto dipende ovviamente da cosa fare la Lazio contro l’Inter.

I capitolini saranno impegnati a San Siro contro i nerazzurri, in un match senza dubbio non facile. Questa partita, però, si giocherà solo domenica pomeriggio, quindi, i tifosi napoletani potrebbero dover attendere un giorno dopo il match dei loro beniamini per poter festeggiare. Per questo motivo è stato chiesto di posticipare Napoli-Salernitana, e si sta anche pensando di aprire il settore ospite ai partenopei. I tifosi granata, infatti, non potranno recarsi allo stadio Maradona.

Napoli-Salernitana, De Laurentiis ha la soluzione

In attesa del verdetto del Cams sullo slittamento di un giorno del derby campano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta pensando a una soluzione inaspettata. A rivelare i piani del patron partenopeo è stata questa mattina ‘La Repubblica’, secondo cui se non ci fosse alcun rinvio del match il Maradona dovrebbe essere lo stesso aperto. De Laurentiis vorrebbe infatti dare la possibilità ai tifosi di festeggiare lo stesso con la squadra.

Il Maradona verrebbe aperto ai tifosi anche domenica, con un maxischermo per trasmettere Inter-Lazio, e i giocatori del Napoli a bordo campo. Una soluzione bizzarra, che potrebbe forzare la mano al Cams e al Viminale. “Appare chiaro che la decisione più logica – scrive il quotidiano – è quella del rinvio a domenica”. Nelle prossime ore sapremo finalmente quando si giocherà davvero Napoli-Salernitana.