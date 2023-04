Napoli, arrivano 11 milioni: scatta la clausola, salti di gioia per De Laurentiis

Arrivano ben 11 milioni nelle casse del Napoli. Gongolano il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il motivo.

Il Napoli si prepara alla festa Scudetto, ma lo sguardo è rivolto anche al futuro. Alla squadra azzurra manca poco per raggiungere la matematica certezza della vittoria del titolo, e cosi anche Luciano Spalletti sta lavorando per tenere la squadra concentrata su questo rush finale. Cristiano Giuntoli, nel frattempo, non resta fermo nemmeno in un momento così importante come quello che sta vivendo il Napoli. Si guarda al futuro, al calciomercato e quella che sarà la costruzione della squadra per il prossimo anno.

Da capire quale sarà il futuro di alcuni elementi della rosa azzurra. Victor Osimhen ha attirato su di sé l’attenzione di tantissimi club in tutta Europa. Certo, non tutti saranno in grado di mettere sul piatto i soldi richiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis: servono più di 100 milioni per strappare il nigeriano alla corte di Spalletti.

Poi c’è Kvaratskhelia, altro elemento sul quale si sono posati gli occhi di diversi club europei. A differenza di Osimhen, però, sul georgiano pare ci sia la volontà di puntare anche nei prossimi anni. Un solo anno in azzurro, un contratto lungo e la consapevolezza che il numero 77 ha margini di miglioramento enormi.

Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: arrivano 11 milioni, il motivo

Poi ci sono i casi interni, con situazioni che andranno analizzati e gestite nel corso delle prossime settimane. Il Napoli, come riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, non sembra assolutamente intenzionato a riscattare Ndombele, visti i 30 milioni richiesti dal Tottenham. Una spesa che, almeno preventivamente, il club azzurro non ha intenzione di sostenere. Si vedrà, magari, se le parti riusciranno a trovare un’intesa su altri numeri.

Quasi certo, si legge, il riscatto di Giovanni Simeone che dovrebbe restare alla corte di Spalletti. I soldi per l’argentino, tra l’altro, dovrebbe arrivare da un altro affare che va concretizzandosi. Andrea Petagna, infatti, verrà riscattato automaticamente dal Monza in caso di salvezza per i lombardi: cosi – si legge – il club azzurro incasserà 11 milioni di euro, soldi che potrebbero essere dirottati proprio per il riscatto di Simeone.