Napoli, Kim verso la cessione? Solo così Giuntoli può evitare l’addio

Il Napoli deve cautelarsi il prima possibile: le ultime indiscrezioni mettono a rischio la permanenza di una delle stelle di Spalletti.

Lo scudetto è ormai a un passo, ma il Napoli si preoccupa anche per il futuro. Il calciomercato estivo rischia di riservare molte sorprese al club partenopeo, che in questa stagione ha messo in mostra tanti pezzi pregiati. Sarà difficile riconfermare l’intera rosa di Spalletti, e in particolare certi giocatori paiono al momento molto difficili da trattenere. E tra questi c’è ovviamente anche Kim Min-jae, il difensore centrale coreano grande protagonista fin qui.

Arrivato nell’estate del 2022 per sostituire l’apparentemente insostituibile Koulibaly, Kim ha sorpreso tutti, rivelandosi perfetto per il ruolo. Le sue prestazioni in Italia e in Europa lo ha imposto all’attenzione generale, e la sua permanenza non è affatto scontata. Un bel problema, perché nel frattempo il Napoli potrebbe dover cedere anche altri elementi di spicco della sua rosa. Primo su tutti Victor Osimhen, ma anche Lozano e Zielinski sono in lista.

La situazione relativa al difensore coreano ex Fenerbahçe è influenzata soprattutto dalla sua clausola rescissoria. Arrivato al Napoli meno di un anno fa per 18 milioni di euro, ha firmato un accordo da 2,5 milioni fino al 2025. Inoltre è stata prevista una clausola rescissoria da 45 milioni, valida solo per l’estero e a partire dal 2024. Ma come rivela oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, un dettaglio potrebbe liberare Kim già questa estate, con destinazione Premier League.

Il Napoli rischia di perdere Kim Min-jae: la rivelazione

Attualmente, le stime di ‘Transfermarkt’ riportano che il valore del difensore del Napoli è cresciuto fino a 50 milioni. Ecco perché la clausola da 45 fa gola a molte big straniere, e secondo la ‘Gazzetta’ in pole position ci sarebbe il Manchester City di Guardiola, che pure non ha carenza di centrali. Un dettaglio dell’accordo con Kim permetterebbe ai suoi agenti di trattare un trasferimento con la clausola già nella prossima finestra di mercato.

Gli agenti del coreano si sono riservati una finestra, tra l’1 e il 15 luglio, in cui i pretendenti possono strappare il giocatore al Napoli pagando la famosa clausola. Basterebbe addirittura una cifra di minimo 40 milioni, parametrata al fatturato di chi compra. Questa situazione non può che spingere il Napoli alle contromisure, accelerando le trattative per il rinnovo col difensore. Alzando così, se non proprio togliendo del tutto, la clausola rescissoria.