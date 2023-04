Allegri-Juve, è finita: la sentenza non lascia dubbi

La Juventus vive ancora nell’incertezza di un futuro che non si sa esattamente cosa avrà in serbo, eppure la sentenza su Allegri non lascia dubbi.

Per la Juventus è stata una settimana, senza molti dubbi, da dimenticare. Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha trascorso decisamente momenti migliori. E il futuro appare più incerto che mai. La sentenza sul tecnico non lascia comunque spazio a molte interpretazioni.

La Juventus negli ultimi giorni ha perso contro il Napoli in campionato all’Allianz Stadium e ha perso contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia, uscendo di fatto dalla competizione nel corso della fase della semifinale.

Tutto questo nonostante i 15 punti di penalizzazione momentaneamente recuperati, in attesa di conoscere la decisione della Corte d’Appello Federale. C’è ancora tanto in bilico ma è spuntata anche un’indiscrezione che non lascia spazio a molti dubbi. Ecco di cosa si tratta.

Juventus, sarà addio a prescindere per Allegri? L’indiscrezione non lascia molti dubbi

A parlare della Juventus e del futuro, almeno sotto un certo punto di vista, è stato il giornalista Paolo Ziliani tramite il suo profilo ‘Twitter’. Il giornalista ha fatto riferimento a Massimiliano Allegri, che tra Napoli e Inter non si è messo in mostra per comportamenti esemplari. Anzi. Il tecnico sembra aver sotto un certo punto di vista perso le redini del controllo della situazione fin troppo delicata per la Juve. Tanto che il club avrebbe preso già la sua decisione.

Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Ziliani, quindi: “Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nel 2023-24. In qualunque serie giocherà la Juventus“. Ancora tutto è in bilico ma non sembrerebbero esserci i presupposti per continuare insieme. Non resta che attendere la fine della stagione per sapere ciò che succederà.