Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: è assalto al baby gioiello

Il Napoli di Spalletti non si ferma e continua a mettere nel mirino i giovani talenti più interessanti del calcio mondiale.

Nella giornata di domenica il Napoli di Luciano Spalletti avrà a disposizione il primo match point per poter ufficialmente vincere il terzo scudetto della sua storia. Il club azzurro ha letteralmente dominato il campionato, dal primo all’ultimo istante, lasciando poco più delle briciole a tutti gli avversari. Il tecnico azzurro ha grandi meriti, ma forse il principale esponente di questo trionfo è il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Nel mondo del calcio quasi sempre a vincere sono coloro che investono di più e spendono fior di milioni per vedere i successi della loro squadra. Giuntoli e in generale la società di De Laurentiis hanno, per questo, compiuto un autentico miracolo. Il club azzurro ha ridotto notevolmente il suo monte ingaggi, cedendo alcuni dei pilastri degli ultimi anni. Da Koulibaly allo storico capitano Lorenzo Insigne, senza dimenticare il miglior marcatore della storia del Napoli, il belga Dries Mertens.

Tutti sono andati via, anche lo spagnolo Fabian Ruiz e le premesse, ad inizio stagione, erano tutt’altro che positive. Spalletti è stato bravissimo nel gestire le risorse a disposizione, ma anche Giuntoli è stato fondamentale nello scoprirle. Il vero gioiello dell’ultimo mercato è stato Kvicha Kvaratskhelia, talento georgiano che in pochi conoscevano. Il Napoli ha pagato 13 milioni il calciatore e questo ha risposto alla grande, a suon di gol e assist. Da Kvaratskhelia a Kim, fino a rincalzi d’oro come Raspadori e Simeone, Giuntoli ha creato un gruppo e una squadra straordinaria.

Napoli, Giuntoli su un giovane talento

Dopo questo scudetto Giuntoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e lavora già ai giovani talenti del futuro. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari su Sportitalia il ds del club partenopeo ha messo nel mirino un nome nuovo, un giovane talento del calcio mondiale. Il dirigente avrebbe messo nel mirino il giovane classe 2002 Gabri Veiga, talentuoso trequartista del Celta Vigo. Il prezzo del calciatore non è basso, ma Giuntoli vuole anticipare la concorrenza.

Il dirigente inoltre ha un buon rapporto con il club iberico, squadra dal quale ha strappato in passato un calciatore come Stanislav Lobotka, ora fortuna del club partenopeo. Giuntoli è uno dei protagonisti dell’imminente scudetto partenopeo, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto a portare altri grandi colpi ai tifosi azzurri. Il