Caressa impazzisce per il Napoli: “Lui è il simbolo”

Il giornalista di ‘Sky Sport’ durante la sua consueta diretta Youtube ha parlato del Napoli e si è fermato su un elemento azzurro in particolare



Il Napoli è ormai ad un passo dal suo terzo scudetto e ciò che emerge con grande nitidezza nella formazione di Luciano Spalletti è l’importanza di un uomo come Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è il soldatino di questo scudetto.

Il terzino destro di Castelnuovo di Garfagnana, che non ha fatto mistero di voler concludere la sua carriera da calciatore con i partenopei, è un elemento imprescindibile per l’allenatore toscano. Il giocatore finora è sempre sceso in campo titolare nelle prime trentuno partite di campionato. Non solo perché ha perso soltanto undici minuti di gioco, quelli che Spalletti gli ha riservato nel finale della gara con il Sassuolo. Da più parti, su Di Lorenzo arrivano parole di forte apprezzamento, per ultimo quelle di Fabio Caressa.

Napoli, Caressa su Di Lorenzo: “Non ho più parole, sbaglia pochissimo ed entrerà nella top 11 di questa stagione”

Sul capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha preso la parola il giornalista di ‘Sky Sport’ Fabio Caressa. Il telecronista si è soffermato sul terzino destro azzurro nel corso della sua consueta diretta su Youtube.

Nella circostanza Caressa ha elogiato il laterale della squadra di Luciano Spalletti: “Non ho più parole su di lui. Ha avuto un’escalation clamorosa, pochi anni fa era a Matera, in Serie C. Ha saputo compiere questo percorso però attraverso una serietà che traspare anche dal modo in cui gioca. Sbaglia pochissimo, è sempre estremamente concentrato”.

Caressa ha poi continuato nel suo commento su Di Lorenzo: “Inoltre mi sembra che incarni la tranquillità di cui il Napoli ha avuto bisogno per conservare le sue energie e la forza emotiva durante questa stagione. Credo che sarà inserito nella top 11 di tutta la stagione. A dire il vero, sarà dura non inserire tutta la formazione del Napoli”, ha poi concluso il giornalista di ‘Sky Sport’.