😳 Mercato Napoli, colpo di scena: ecco lo sgambetto al Milan

A poche ore dal possibile scudetto aritmetico, in casa Napoli è tempo di pensare anche alla prossima stagione.

Domenica il Napoli affronterà la Salernitana nel match valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A. Il match si sarebbe dovuto disputare, inizialmente, sabato alle ore 15. Accolte le richieste del Napoli e delle autorità, la Lega Serie A ha deciso per lo spostamento a domenica.

Troppe le problematiche relativo all’ordine pubblico in caso di vittoria matematica dello scudetto che, ricordiamo, arriverebbe in caso di pareggio o sconfitta della Lazio contro l’Inter oltre che, ovviamente, di vittoria del Napoli sui granata.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme con il ds Cristiano Giuntoli, devono però iniziare a pensare anche alla prossima stagione.

Sul fronte rinnovi la situazione è abbastanza chiara. Dopo Meret, Lobotka, Juan Jesus e Rrahmani, il Napoli è al lavoro per blindare i pilastri della squadra. Per Kim si lavora alla cancellazione della clausola rescissoria. Kvaratskhelia ha, come dichiarato dal patron azzurro, un contratto quinquennale che non necessita di revisione.

Ultimo, ma non per importanza, Osimhen. L’attaccante nigeriano sembra destinato ad andare via. Diverse le squadre interessate a lui e disposte a sborsare cifre mostre per portarselo a casa. Pare che Osimhen preferisca la destinazione Premier League, ma è anche attratto dal Bayern Monaco. Il Manchester City pare abbia virato su Harry Kane, più abbordabile economicamente e già pronto al campionato inglese. Più difficile, invece, il Psg.

Napoli, nuovo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli

Sul fronte acquisti, c’è un nuovo nome che avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza napoletana.

Si tratta di Aster Vrancks, centrocampista centrale classe 2002 del Milan in prestito del Wolfsburg.

Il pochissimo minutaggio (solo 8 partite in questa stagione in Serie A) non spaventa, tuttavia, i rossoneri che stanno ancora valutando il suo profilo. Il Milan dovrà spendere 12 milioni di euro per riscattare il 20enne belga al termine della stagione.

Intanto il Napoli ha mostrato il suo interesse per un giocatore di prospettiva che potrebbe fare il vice di Lobotka la prossima stagione, nella quale il Napoli sarà chiamato a difendere il titolo.