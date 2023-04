Napoli-Salernitana, protesta dei tifosi partenopei: sta succedendo ora

Il Napoli si prepara ad affrontare la Salernitana per fare il passo decisivo verso lo scudetto. Spunta, però, una nuova problematica.

Il Napoli si prepara a chiudere la pratica scudetto. La squadra di Luciano Spalletti, domenica pomeriggio affronterà la Salernitana nell’ambito della 32esima giornata del campionato con l’obiettivo di fare un altro passo concreto verso il traguardo. Quello decisivo. I tifosi, intanto, fremono e non vedono l’ora di scendere nelle piazze e nelle vie per celebrare la conquista del tricolore che in città manca da 33 anni.

La gara, originariamente in programma sabato alle ore 15, è stata in seguito spostata al giorno successivo per motivi di ordine pubblico. La Lega ha infatti accolto il parere del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) ufficializzando il rinvio del match così da contenere i rischi e tutelare tutti i cittadini. Ora, però, all’orizzonte sembra esserci un nuovo tipo di problematica.

Come sottolineato dal giornalista Carlo Alvino, lo stadio “Maradona” nell’occasione potrebbe essere mezzo nuovo. Il motivo è da ricercare nel fatto che, al momento, il cambio biglietto non è consentito: stando così le cose, molti supporter azzurri non avrebbero la possibilità di entrare all’interno dell’impianto di Fuorigrotta e fare il tifo per i propri beniamini. Da qui la decisione, presa da Alvino, di inviare uno specifico messaggio via Twitter alla società presieduta da Aurelio De Laurentiis.

Napoli, la richiesta di Alvino a De Laurentiis

“Cara SSC Napoli, mi segnalano questo problema. Con lo spostamento della partita a domenica si rischia di avere parte dello stadio vuoto. Si può fare qualcosa con il cambio utilizzatore del biglietto”. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del club e dell’operatore che gestisce la vendita dei preziosi tagliandi ovvero Ticketone. Spalletti, intanto, sta provvedendo a sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare.

In difesa a protezione della porta di Alex Meret ci penseranno Amir Rrahmani e Kim Min-jae, con Giovanni Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera a sinistra. A centrocampo spazio a André Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka ed uno tra Piotr Zielinski e Eljif Elmas (il polacco è più avanti). In avanti ballottaggio in atto tra Hirving Lozano e Giacomo Raspadori. Per il resto conferme in vista per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.