Mercato Napoli, un fuoriclasse a centrocampo: il consiglio da Sky

Il Napoli rivedrà sicuramente parte del suo organico in occasione della prossima estate e uno dei nomi in considerazione riguarda il centrocampo dei partenopei.

Il giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, Luca Marchetti, è stato ospite radiofonico durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’ in onda su ‘Radio Marte’, e ha analizzato quali potrebbero essere i futuri scenari per il Napoli in vista dell’estate e con la consapevolezza non soltanto dell’appeal da campione prossimo d’Italia bensì anche gli introiti che questo comporta, oltre all’essere giunti ai quarti di finale di Champions League.

Uno dei calciatori in forte dubbio per il Napoli è Piotr Zielinski. Insieme a Lozano ha il contratto in scadenza e al momento sono in corso riflessioni sul futuro, che non fanno propendere per un rinnovo vicino: “Prenderei Szoboszlai per sostituire il polacco. Mi sembra anche abbia anche maggiore qualità, sebbene lo stesso Koopmeiners sia molto bravo. Poi prendere giocatori dall’Atalanta non è mai facile”.

I movimenti saranno condizionati da quelli in uscita e in tal senso innanzitutto bisogna pensare ai cartellini in prestito, quale quello di Tanguy Ndombele: “Se il Napoli decidesse di non riscattarlo, Samardzic o Hjulmand sono molto interessanti e che rientrano nei profili Napoli per età ed esperienza. Anche perché non credo che la società, nonostante lo scudetto, cambi la propria politica”.

Calciomercato Napoli, Marchetti sul futuro di Kim, Osimhen e Giuntoli

Cosa ne sarà invece di figure chiave per l’annata in corso come l’ultimo arrivato Kim Min-Jae in sostituzione di Kalidou Koulibaly o il super bomber Victor Osimhen? Luca Marchetti dice la sua: “Secondo me il coreano può rimanere a Napoli, invece Osimhen è troppo lanciato nell’Olimpo dei grandi attaccanti. Per Kim esiste il discorso clausola e il fatto che sia arrivato da poco. Potrebbe pensarci su prima di andare via. Tutto comunque dipende da chi verrà a bussare e quanto offrirà”.

Infine, l’esperto di calciomercato riflette sulla situazione del Ds Cristiano Giuntoli, il quale è molto apprezzato dalla Juventus, che potrebbe cercare in estate di portarlo nel suo staff. Marchetti dichiara: “È uno dei nomi che gravitano in orbita. Penso che ci sia un discorso di progettualità e appartenenza, che nei dirigenti e negli allenatori pesa di più che nei calciatori. Potrebbe rimanere a Napoli, perché il progetto Napoli, che è anche un suo progetto, si fa fatica a lasciarlo”.