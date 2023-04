Napoli, la notizia tanto attesa: comunicato per i tifosi

A breve verrà diramata una nota ufficiale da parte del Napoli che interessa molto i tifosi partenopei in vista della Salernitana

Il Napoli scenderà in campo domenica alle 15:00 per il match con la Salernitana. Una partita molto attesa, che in caso di vittoria porterà lo scudetto se la Lazio non vincesse in casa dell’Inter. Un incastro di risultati che porterebbe un successo atteso trentatré anni dal popolo azzurro. Tuttavia, negli ultimi giorni ci sono state delle diatribe tra i club coinvolti, la Lega Serie A e le istituzioni per la disputa della partita. Per problemi di ordine pubblico, non è stata possibile giocarla di sabato e, quindi, si è optato per il rinvio di un giorno.

Un rinvio che ha portato al cambio di giorno e orario di altre due partite: Udinese-Napoli e Udinese-Sampdoria. E inevitabilmente, oltre ai vari cambi, anche dei disagi per i tifosi che si erano organizzati per assistere al match tra gli azzurri e la Salernitana, inizialmente programmato alle 15:00 di domani. Ed è quindi atteso un comunicato da parte del Napoli che interessa molto i tifosi.

Napoli-Salernitana, la notizia che tutti aspettavano

A breve, infatti, sarà pubblicata la procedura di rimborso dei biglietti da parte del Napoli, per quei tifosi che non potranno assistere alla partita con la Salernitana a causa dello spostamento. Il responsabile di TicketOne ha reso noto che non è previsto il cambio nominativo, che spetta alla questura. Mentre sarà il club partenopeo che informerà i tifosi che dovranno effettuare il rimborso.